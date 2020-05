ComisiÃ³n Permanente ratifica a Horacio Duarte como titular de la AdministraciÃ³n General de Aduanas

Comisión Permanente ratifica a Horacio Duarte como titular de la Administración General de Aduanas

Noroeste / Redacción

Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este viernes 1 de mayo, el nombramiento de Horacio Duarte Olivares, como nuevo titular de la Administración General de Aduanas (AGA), del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con nombramiento fue aprobado con dispensa de trámites, ya que no fue remitido a comisiones y se discutió directamente en el Pleno. De inmediato, Duarte Olivares se presentó para rendir protesta del cargo, al que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Horas antes, "como parte del reforzamiento de la estrategia para combatir la corrupción en las Aduanas del país", Duarte Olivares y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvieron una reunión para analizar la situación que guarda la AGA.

El pasado 29 de abril, López Obrador ordenó a las secretarías de la Defensa y a la de Marina (SEDENA y SEMAR, respectivamente), reforzar la vigilancia en las aduanas, para así evitar la corrupción, el “influyentismo” y “la fuerza de la delincuencia común.

“Entonces vamos a reforzar aduanas, le pedí hoy tanto al secretario de Marina [José Rafael Ojeda Durán], como el secretario de la defensa [Luis Cresencio Sandoval González​], reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo”, informó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles e incondicionales en las aduanas, y la otra fuerza es la delincuencia común”, afirmó el político tabasqueño.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que existió confrontación y diferencias en la salida de Ricardo Ahued Bardahuil de la Administración General de Aduanas y externó su confianza porque Horacio Duarte Olivares fuera el próximo titular.

“Horacio es una gente honesta, lo era también Ahued, una gente de primera, pero faltó coordinación, siempre hay diferencias al interior del Gobierno, como en todos lados […] Lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan, porque por la condición humana, siempre hay celos y sentimientos”, dijo el presidente.

Por otra parte, López Obrador destacó que la corrupción en la AGA se debe principalmente a la deshonestidad, no a la tecnología de vigilancia. “Es que controlan las aduanas y no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas”, dijo.

“Si se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un trailer y está volteando a ver para otro lado, de qué sirve”, insistió el presidente, quien la semana pasada reconoció que la corrupción en las Aduanas es un problema que su Gobierno no ha podido controlar, indicando que se trata de “un monstruo de 100 cabezas”.

Un día antes, el martes 28 de abril, López Obrador informó que enviaría al Senado de la República la propuesta para que Duarte Olivares fuera el nuevo administrador general de Aduanas. Ello en sustitución de Ricardo Ahued Bardahuil, quien presentó su renuncia al cargo en días pasados y se reincorporó al Senado, en el grupo legislativo del partido Morena.

“Horacio Duarte, también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza. Se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Vamos a apoyar a Horacio Duarte todo el gobierno para limpiar las aduanas, y me canso ganso que lo vamos a lograr”, sostuvo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, respecto al ex subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde fue responsable de la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Duarte Olivares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un Máster en Estudio y Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca España y es Maestrante en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana.

Entre otros cargos se ha desempeñado como diputado federal y local, así como regidor, secretario general y presidente municipal de Texcoco, Estado de México, además de que fue representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral del 2005 al 2008.

Después, Duarte Olivares, de 48 años de edad, fungió como representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 a 2018, partido del que fue Consejero Nacional en el mismo período.