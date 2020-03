TORONTO._ El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC) tomaron la decisión de no enviar deportistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 debido a la situación sanitaria mundial originada por el Covid-19.

La decisión se ha tomado respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, se informa en un comunicado.

Esto, ante el anunció del Comité Olímpico Internacional (COI) de que hasta dentro de un mes decidirá si aplaza o no la justa de Tokio 2020.

El COC y el CPC solicitaron urgentemente al COI, al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pospongan los Juegos por un año.

“Y les ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudarlos a navegar por todos complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos. Si bien reconocemos las complejidades inherentes a un aplazamiento, nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y la comunidad mundial”, se señala en el comunicado.

“No se trata únicamente de la salud de los atletas, sino de la salud pública. Con Covid-19 y los riesgos asociados, no es seguro para nuestros atletas, y la salud y seguridad de sus familias y la comunidad canadiense en general para que los atletas continúen entrenando para estos Juegos. De hecho, va en contra de los consejos de salud pública que instamos a todos los canadienses a seguir”.

El COC y el CPC revisaron la carta y el comunicado de prensa enviado el domingo por el COI.

“Agradecemos al COI su seguridad de que no cancelará los Juegos de Tokio 2020 y agradecemos que comprenda la importancia de acelerar su toma de decisiones con respecto a un posible aplazamiento”.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

