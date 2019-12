Como Caído del cielo, de Netflix, ‘revive’ a Pedro Infante para reivindicarlo por ser mujeriego

Si en algo apostó Netflix para el último tramo del año fue en la creación de cintas originales, y claro, México no se quedó atrás y ahora estrena la cinta de Pepe Bojórquez Cómo caído del cielo, protagonizada por Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón

Sinembargo.MX

23/12/2019 | 12:41 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– ¿Cómo recordamos a Pedro Infante? Por su voz en canciones como “Cien años” y “Fallaste Corazón”, su porte, su carisma, las películas en las que protagonizó personajes entrañables de la época de oro, y claro, su éxito con las mujeres.

La fama de mujeriego aún persigue al “ídolo de México” a 62 años de su muerte. Mujeres hermosas como Guadalupe López, Lupita Torrentera o Irmas Dorantes le robaron el corazón, pero hubo muchos nombres más por las que tuvo la tentación de un beso.

De esta fama se inspira la cinta Como Caído del cielo, de Pepe Bojórquez (Luna escondida, 2012), protagonizada por Omar Chaparro quien “revive” a Pedro Infante para reivindicarlo de mujeriego, un papel que no dudo en tomar hace tres años.

“Me invitaron a una junta en Los Ángeles para una película de Pedro Infante. Yo ya iba manejado, iba con el ‘sí’. Entonces no hubo mucho que pensar. Es mi máximo ídolo. […] Cuando leí el guión dije ‘ah, caray! esto no está tan fácil’. Había mucho trabajo que hacer”, comentó para SinEmbargo, Omar Chaparro.

No obstante, pese a lo imponente del guión, el chihuahuense no dudó en aceptar el papel. “Estaban las canciones de Pedro Infante. Era mi sueño hecho realidad, no lo pensé”, agregó.

La cinta inicia en el limbo, el lugar donde permanece Pedro Infante por una vida llena de amoríos, pese a ser el gran ídolo de un país. Para salir de ese sitio, a Pedro se la da oportunidad de redimir su pasado regresando a la Tierra en el cuerpo de Pedro Guadalupe Ramos, uno de sus imitadores con la misma fama de mujeriego.

Ahora, en un nuevo cuerpo, Pedro Infante deberá ocultar su verdadero yo para reconquistar a Raquel, una mujer fuerte e independiente, pero cansada de las infidelidades de su marido, y que es interpretada por la actriz Ana Claudia Talancón.

Su papel hace alusión a las actrices que trabajaron de cerca con Pedro Infante en el cine. Con atuendos de los años 40 y 50, y en contraste también, con un traje de policía –profesión que ejerce en la cinta– para demostrar que los tiempos han tenido una transformación enorme desde esas épocas para la mujer.

“Por un lado a mujeres que se enamoraron por completo de él, y que representan también a esta ola de mujeres que exigen seguridad, que exigen igualdad de género y que no se van a dejar, que no nos vamos a dejar”, comentó Talancón.

Sin embargo, el papel que evidentemente llamó la atención desde el anuncio fue el de Omar Chaparro. El reto de interpretar a Infante puso sobre él una responsabilidad enorme que lo obligó a prepararse como ninguno otro de sus personajes.

“Evidentemente había un compromiso gigante. Yo lo tenía en los hombros porque yo interpreto a Pedro Infante en la película, pero creo que es una responsabilidad para todos los involucrados, tanto para el director, los escritores”, comentó.

“Creo que lo primero que teníamos que tener en cuenta es hacer algo con mucho respeto y donde trajéramos a Pedro Infante a la vida y que la gente no se sintiera desilusionada. Entonces para ello tendría que estar muy bien escrito, muy bien amarrada la historia y presentar a Pedro como realmente era: un Pedro amoroso, un Pedro humilde, un Pedro enamorado, para que la gente se volviera a enamorar”.

Omar Chaparro, quien ya acumula más de una decena de filmes en su carrera –siendo No manches Frida la más exitosa–, tuvo que prepararse con clases de canto para entonar las canciones de Pedro Infante y así hacer frente al público, que desde le primer momento estuvo al tanto de la cinta con una crítica mordaz en redes sociales.

“Obviamente desde mi trinchera era interpretar a Pedro Infante lo mejor posible, cantar lo mejor posible y para eso tuvimos que hacer la tarea, clases y clases, y creo que lo sacamos adelante”.

El papel de Ana Claudia Talancón fue inspirado en las actrices que rodearon a Infante.

Angélica María hace una participación especial en la cinta.

La cinta arriba a la plataforma de Netflix este 24 diciembre, justo en la víspera de Navidad. Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón aconsejan ver la cita antes de emitir una crítica.

“A mí me gustaría que se quedaran con esta forma maravillosa de darle vuelta al machismo, que es realmente viviendo el amor siendo respetuosos, encontrando una forma amorosa y respetuosa de relacionarse”, dice Ana Claudia, quien hace su primera incursión a una producción de streaming.

La cinta, que para nada es una biopic del cantante oriundo de Mazatlán, resulta ser entretenida aunque disparatada desde el comienzo. Como caído del cielo incluye en s reparto a personalidades como Angélica María y Manuel “Flaco” Ibáñez.

“Que se enamoren nuevamente de la música de Pedro Infante, que le aplaudamos porque es increíble, es el personaje que tiene más de 62 años de haber dejado este plano y sigue tan vigente como si se hubiera ido ayer. Es impresionante. Que lo recordemos, y honremos lo que fue la figura de Pedro Infante con mucho respeto y amor como lo hicimos en esta película”, culminó Chaparro.