Como consecuencia del Covid-19, prevé el DIF Sinaloa menos capacidad de atención en sus instalaciones

La Presidenta del Sistema DIF Sinaloa Rosa Icela Fuentes Chávez explicó a Noroeste que ya cuentan con los protocolos adecuados para la atención de pacientes, sin embargo, con la adaptación a la nueva normalidad prevé que haya menos capacidad en los centros de atención

Karen Bravo

19/07/2020 | 12:28 AM

CULIACÁN._ Los centros de atención a la ciudadanía del Sistema DIF Sinaloa ya cuentan con los protocolos para ser reactivados cuando lo indiquen las autoridades, informó a Noroeste Rosa Icela Fuentes Chávez Presidenta del DIF estatal. Sin embargo, como consecuencia del Covid-19 prevé la reducción de atención de pacientes.

“Definitivamente algo va a cambiar en eso, pero eso va a pasar en todos lados, no nada más aquí en nuestra institución sino donde haya la atención personal pues va a ser menos capacidad de atención, sí va a ser un tema porque hay muchísima necesidad de estas áreas pero lo primero es la salud”, lamentó.

“Iremos creando nuevas formas de atención de poder acaparar más personas, pero ahorita tiene que ser así por tiempos, con horarios, y con un protocolo más seguro”, agregó.

En los centros del DIF de atención a la ciudadanía donde se otorgan servicios como terapia de rehabilitación física, de estimulación temprana, lenguaje, a pacientes con debilidad visual o ceguera, así como a personas con autismo, ya están armados los protocolos para reintegrarse a las actividades, afirmó Fuentes Chávez.

“Estamos listos, capacitados y con todos los protocolos ya de atención. Nada más estaremos esperando las indicaciones de las autoridades, en este caso de la Secretaría de Salud para que nos digan la fecha de inicio”, dijo.

Previo a la contingencia sanitaria, los centros de atención del DIF atendían pacientes por cita, pero la modificación por la nueva normalidad es que tendrán que ser espaciadas unas con otras, explicó Fuentes.

“Tenemos con citas muy específicos, horarios muy controlados para que no haya aglomeramiento de gente y sobre todo la distancia social”, detalló.

También se tendrá que adecuar el número de pacientes que puedan estar en un área determinada, y tendrá que ser respetado por seguridad de los usuarios así como del personal que ahí labora, subrayó la Presidenta del DIF.

“Si en un cubículo antes se atendían a dos personas, pues ya nada más se va a atender a una, donde los gimnasios obviamente después de hacer uso de los aparatos, tiene que haber un protocolo de sanitización”, expuso.

Durante la cuarentena el DIF otorgó terapias vía telefónica para atender a pacientes, y con ello sostener su tratamiento, explicó.

“La cosa era que la gente estuviera activa y no se retrasara tanto su avance en rehabilitación. Tuvimos evidencias muy buenas, si bien no avanzaron lo que hubieran avanzado en el centro por lo menos no se estancaron”, dijo.