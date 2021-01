DÍA DEL ENFERMERO

Como enfermera, Perla lucha contra el Covid-19, que le ha dejado grandes huellas en su salud y su familia

Este Día del Enfermero, la enfermera del Sector Salud lo celebra dando la batalla a esta enfermedad que le arrebató a su mamá y hermano y que a ella la afectó

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Como trabajadora del Sector Salud, en abril del año pasado Perla Maldonado Contreras veía lejano el Covid-19, lo percibía lejos, pero este entró como una tormenta a su vida, llevándose a su hermano, a su mamá y su salud por meses.

Hoy ya reincorporada al trabajo, continúa en la batalla, en la primera línea, con la fe en Dios, de que hay una razón para que esté y también para ser las manos del Creador para atenuar el dolor de quien padece una enfermedad.

“Cuando empezaban las noticias, llegué a pedir que no nos pasara a nosotros, a mi familia, pero llegó (el Covid-19) como una tormenta, que nos tenía dentro y ni tiempo de pensar, parece que te atrapa como un huracán, pero aquí estoy para seguir en la batalla”, explica.

Perlita como es llamada, se graduó en 2000 de enfermera, después de estar por distintos trabajos, fuera del municipio, hace seis años se ubicó en el Hospital General, como enfermera por contrato.

Siempre tomó el papel de enfermera con pasión, indica, atendiendo a sus pacientes, pensando en dar la mejor atención, nunca pensó que estaría del otro lado, que su lucha sería desde la cama de un hospital, en la que estuvo por más de un mes.

El Covid-19 irrumpió en su vida el último día del mes de junio, su hermano Héctor tenía días con fatiga, cansado, pese a la pandemia, su confianza era tanta, que no pensó que se trataba de coronavirus.

La vida de Héctor a quien consideraba su padre, se diluyó en sus manos en tres días, el cansancio lo atribuyó a cuadros depresivos, él murió en casa, mientras ella lo intentaba reanimar con RCP y con respiración de boca a boca, no lo logró.

El mismo día del deceso, después de sepultarlo, ella inició con los síntomas, su esposo Felipe al día siguiente, después de tres días, su cansancio era tal y los síntomas eran mayores, que le dijo a su esposo que tenían Covid-19, asumió que primero debían hacerse una tomografía de tórax, ahí se les confirmo un síntoma, neumonía grave y moderada.

Ese mismo día acudió a su centro de trabajo el Hospital General, llegó y cayó inconsciente, sus compañeros lo reanimaron y le empezaron a dar atención, después de dos días, le informaron que era necesario el traslado, pues no respondía al tratamiento.

“Aunque estaba aislada yo me sentía arropada por mis compañeros de trabajo, me negaba a ser trasladada, no conocía a nadie allá, no quería irme, ahí sentí miedo” señala.

SENTÍ QUE ERA MI HORA

Perlita llegó al Hospital General de Mazatlán la primera semana de julio, con miedo, pero también encontró ahí un equipo de lucha, de médicos pidiéndole que no se rindiera, de enfermeras diciéndole tú puedes.

“Es un equipo multidisciplinario extraordinario el que me atendió, las enfermeras me decían, ‘tú puedes’, los médicos me pedían que no me rindiera, veía sus caras, tres veces me sacaron de estado de gravedad, en uno caí en paro”, relata.

Durante su estancia al hospital, que se extendió hasta los primeros días de agosto, sintió que era su momento de partir, pese a todo el llamado de los médicos, de las enfermeras a que no se dejara vencer, a la compañía de dos enfermeras que su mejor amiga Inés, por donativos pagaba para que la acompañaran.

“Estaba tan cansada, tan cansada, las fuerzas se terminan, solo le decía a Dios, por favor haz que mis hijos tengan una buena vida, cuídalos, yo sentía que era mi hora, a través de un escrito le pedía a mi amiga Inés, que me llevara un sacerdote”, relata.

El cansancio era tal, que le pedía a la Virgen María que la acunara para que sus dolores terminaran, que el cansancio pasara, le pidió a Dios que se convirtiera en su aire, indica.

Perlita participa en actividades de la Parroquia San Francisco de Asís, cantando junto a su esposo, el padre Guillermo Navarro acudió a verla, le dijo que estaría bien, aunque después le confesó que no la veía así y lo único que hizo fue dejar en su cama una estampa del Arcángel San Gabriel para que luchara junto a ella esa batalla.

Mientras ella luchaba, su amiga la Trabajadora Social del Hospital General del municipio, Inés Ulloa junto a su familia, buscaban por todos los medios los recursos para apoyarla económicamente.

“Es invaluable lo que Escuinapa hizo por mí, llegó tanto apoyo, que se me pudo comprar el medicamento, unas vacunas carísimas, Inés me decía vamos a salir adelante, eso no se paga con nada”, explica.

“MAMÁ UN AMOR EXTRAORDINARIO, DOS VECES ME DIO VIDA”

Cuando Perlita fue ingresada para ser internada por Covid-19, desconocía que también su mamá Concepción Contreras se encontraba enferma, su hermana le explicó que solo dejó de tener apetito, consideraron que se trataba del duelo, de la preocupación.

“Desde que me internaron, mi mamá le decía a mi hermana, ‘Perla estará bien’, ella tenía esa fe, rezaba todos los días, confiaba en Dios”, señala.

Su mamá tenía 77 años, a los pocos días también fue internada en el ISSSTE de Mazatlán y cuando su salud estaba en estado más crítico, doña Conchita falleció.

“Mi mamá dio dos veces la vida por mí, eso no me cabe la menor duda, como las madres somos esos seres extraordinarios, que somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, yo lo sentí, mi mamá decía que yo estaría bien y así fue, aunque ese día fue mi estado de salud más crítico, salí adelante”, expresa.

Duele, indica, saber que fue su mejor amiga Inés quien tuvo que reconocerla, porque a ese día ya su hermana también estaba hospitalizada por coronavirus y que doña Conchita solo pudo tener a cuatro personas presentes para darle el último adiós, pues todos estaban enfermos.

Aunque ella hablaba de su mamá a través de video llamadas, cuando su salud empezó a mejorar, su amiga a veces cortaba la llamada, le informaron el deceso un día antes de ser dada de alta.

Uno de los médicos le informó, le habló de cómo había sido una vida plena la de su mamá, de cómo los vio crecer, de verlos convertidos en padres de familia y de la importancia de que ella luchara por su salud, por ver crecer a sus hijos de 6 y 8 años.

A DAR BATALLA

Perlita regresó a casa, tiene secuelas por Covid-19 que no le permiten caminar grandes distancias, se fatiga, continúa con terapias para volver a su vida normal, pero también ha regresado al campo de batalla, a dar atención a sus pacientes.

“Regresé a trabajar hace menos de un mes, ya extrañaba el Hospital, creo que Dios permite que vivas esta pesadilla para valorar también muchas cosas, estoy segura que me recuperaré al cien por ciento para estar con mis pacientes de medicina interna”, señala.

Al regresar a trabajar sintió emoción, miedo no, aunque se desconoce cuánto pueden durar los anticuerpos cuando se tiene Covid-19, tiene confianza plena en Dios, en que ahora será un mejor instrumento para la atención a sus pacientes, a quienes ya cuidaba con devoción, pero hoy lo hará mejor.

“Los temores van bajando, me siento bien estando de nuevo como enfermera, valoro más todo, debemos mantener los cuidados en todo, distancia, cubre-boca, gel, pero de llegar de nuevo el Covid, vamos a darle batalla”, señala.

Perlita tiene más fe y también más amor para dar a sus pacientes, ama la profesión que eligió, no se equivocó en ser enfermera y celebra serlo en este Día del Enfermero, pues lo que ha vivido, considera que fue una oportunidad para ayudar más a quienes padecen alguna enfermedad.