CÃ³mo evitar las pesadillas

SUEÑO

Cómo evitar las pesadillas

Entre los 3 y los 6 años tienen es una edad en que los niños están descubriendo su individualidad, se sienten inseguros, y esa inseguridad se traduce en la edad de los terrores nocturnos

Noroeste / Redacción

¿Por qué se dan las pesadillas? Principalmente, por ese conflicto entre dependencia e independencia. Pero también está el hecho de que en esa edad mezclan la realidad con la fantasía. Por lo mismo, es importante prevenir la llegada de las pesadillas, al evitar sucesos que les inspire temor antes de acostarse. Un programa o una película vista en la televisión, por ejemplo.

No podemos proteger a los hijos de vivir experiencias desagradables, pero sí brindarles la confianza y la seguridad que necesitan durante la noche. Las cuatro ideas que leerás a continuación me ayudaron a darle un descanso efectivo a mi hijo, así que con esa seguridad te las comparto:

1. Deja prendida una lámpara

Si tu hijo le teme a la oscuridad, lo mejor será acostumbrarlo poco a poco, dejando una luz encendida (lámpara o foco pequeño) de poca intensidad, a fin de que concilie el sueño. Si además su temor es estar solo, mantente a su lado mientras se queda dormido: mientras, cuéntale un cuento o arrúllalo con una canción. No te apartes de su lado hasta que ya esté dormido y puedas apagar la luz con toda confianza. Si haces esto le darás seguridad, confianza y tranquilidad, además de evitar que su imaginación logre crear monstruos con las sombras de la noche.

2. Cierra todo lo que haya en su habitación

Si empieza a desarrollar temores a puertas y cajas que están abiertas en su cuarto (clóset, caja de juguetes, cajones), enséñale que nada malo se oculta ahí y junto con él, antes de dormir, revisen y cierren todo, así se sentirá protegido y seguro para disponerse a dormir. Tendrá certeza de que no existe nada extraño en los cajones, en el armario o incluso debajo de su cama.

3. Cuida la higiene del sueño

Es decir, establece rutinas saludables que preparen a tu hijo para dormir y descansar: darse un baño y asearse es primordial; vestir ropa limpia y fresca para dormir es fundamental, sobre todo si tiene un buen aroma. No permitas que juegue en la cama con videojuegos o que vea televisión nocturna, porque suele suceder que perciban algo que les provoque angustia, inquietud o miedo. Ten por seguro que lo ayudarás a tener un sueño profundo, reparador y reconfortante y difícilmente despertará por la madrugada lleno de temor.

4. Diferencia entre realidad y ficción

Todos los niños desean imitar a sus personajes favoritos de la televisión, los cómics o el cine, de modo que es importante que tu hijo aprenda a diferenciar lo que es real y lo que es ficción para que, al momento de dormir, no le dé rienda suelta a su imaginación en seres y objetos que no existen. Dile que lo que sueña no es real, para que entienda que si se despierta en medio de la noche, no tenga miedo.

Ayuda a tu hijo a distinguir qué es una pesadilla y qué es de la vida real para que pueda descansar. Si entiende, desde ahora, que las pesadillas sólo son sueños en un mundo de imaginación, se sobrepondrá fácilmente a los temores que le puedan provocar. Finalmente, si no logras controlar sus pesadillas, te sugiero acudir con un especialista. Toma en cuenta que podría cambiar sus noches y las tuyas.