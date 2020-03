Â¿CÃ³mo fue el operativo de la DEA contra cÃ©lulas del CJNG en EU? CubriÃ³ 17 estados y arrestÃ³ a 700

Ciudad de México, marzo (SinEmbargo/EFE/AP).– El operativo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que permitió la captura de más de 700 personas presuntamente relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se extendió en al menos 17 estados del país norteamericano.

La agencia difundió un mapa que muestra los lugares en los que se realizó el operativo, en él se observan los estados de California, Texas, Louisiana, Florida, Nueva York, Georgia, Colorado, Nuevo México, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Michigan, Carolina del Norte, New Jersey, Massachusetts e Illinois.

El Fiscal General Adjunto de la División Criminal, Brian A. Benczkowski, calificó el operativo que alcanzó a al menos nueve ciudades como la “acción más completa hasta la fecha en la campaña del Departamento de Justicia para interrumpir, desmantelar y finalmente destruir CJNG”.

#ProjectPython resulted in more than 700 arrests, 350 indictments, and significant seizures of money and drugs targeting the Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). This disruption to CJNG’s command and control cells is just the start. https://t.co/wDDTyMKSAF pic.twitter.com/h3k95Y27sf