Â¿CÃ³mo hablar con los niÃ±os sobre el Covid-19? Con un cuento

La Organización Mundial de la Salud crea en diversos idiomas el cuento Mi héroe eres tú, que fue realizado de manera colaborativa por más de mil 700 niños, padres, cuidadores y profesores de todo el mundo

¿Cómo se puede hablar con niñas y niños sobre qué significa vivir en una pandemia y por qué es mejor quedarnos, por ahora, en casa? ¿Qué palabras o ejemplos debemos de tomar para no generar en ellas y ellos angustia, temor o miedo? Responder a estas preguntas no es nada fácil porque los adultos recién lo vamos comprendiendo y significando.

Para ayudar a esta tarea, la Organización Mundial de la Salud creó en diversos idiomas el cuento: “Mi héroe eres tú”, el cual fue realizado de manera colaborativa por más de mil 700 niños, padres, cuidadores y profesores de todo el mundo que se tomaron el tiempo de compartir cómo estaban enfrentando la pandemia de Covid-19.

-La mamá de Sara es su héroe porque es la mejor mamá y la mejor científica del mundo. Pero incluso la mamá de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus.

-“¿Cómo es la Covid-19?”, preguntó Sara a su mamá.

Así inicia el cuento “Mi héroe eres tú” que permite adentrarnos a un ejercicio de imaginación y escritura colectiva que más de mil 700 niñas, niños, cuidadoras, cuidadores, padres, madres, maestras y maestros realizaron para que de manera didáctica, pero también sensible e inclusiva, se pueda hablar sobre qué es coronavirus, qué es la enfermedad llamada Covid-19 y qué pueden hacer niñas y niños para combatir la pandemia que, por ahora, los mantiene en casa.

La premisa de la historia es la aventura que hace Sara junto con Ario, un ser alado imaginario, que le ayuda a recorrer el mundo para hablar con otros niños que, como ella, están preocupados por el contagio de Covid-19 que hay en sus ciudades o comunidades, publicó zonados.com.mx.

En estos viajes, el cuento no sólo muestra diversos países sino, principalmente, sus culturas y, a través de éstas, la forma en que afrontan el miedo y la incertidumbre:

-“¿Cuál es mi superpoder?”, dijo Sasha.

-“Desde que alguien de tu familia se enfermó, estás quedándote en casa para asegurarte de no contagiar el coronavirus a nadie más”, dijo Ario.

La historia no sólo narra diversas situaciones que se viven en casa por la pandemia: miedo, ansiedad, desesperación, pero también solidaridad y esperanza, sino que también muestra qué pasa con las millones de personas que no pueden quedarse en casa o, peor aún, que no tienen casa.

A través de 18 páginas ilustradas y escritas por Helen Patruck, a raíz de lo que se construyó colaborativamente, se explican muchas de las dudas que, quizá, niños y adultos comparten sobre la actual pandemia que viven, pero también se dan consejos y/o enseñanzas sobre qué hacer de manera colectiva para superar cada duda y miedo.

Es una historia que muestra que el poder frente a la pandemia es hacer todo lo posible por cuidarnos porque de esa manera cuidamos a los demás; es una historia de heroínas y héroes que sólo podrán vencer al Covid-19 si se cuidan y cuidan a los demás colectivamente.

