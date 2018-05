Cómo hacer que el tiempo te rinda más - Noroeste

VIDA

Cómo hacer que el tiempo te rinda más

¿Sientes que necesitas más horas al día para poder cumplir con todo? Aprende a organizar tu tiempo para lograr todo sin tener que dormir menos

Noroeste / Redacción

24/05/2018 | 10:17 AM

El problema universal en la edad adulta es la falta de tiempo. Hay tantas cosas que debes hacer y muchas otras que te gustaría hacer, pero, el tiempo simplemente no te rinde.

Gran parte de tu día está en piloto automático guiado por tus hábitos diarios, lo cual ocasiona que pierdas conciencia directa sobre cómo gastas e inviertes tu tiempo, y parece que no hay nada que puedas hacer al respecto.

Pero, espera…sí hay algo que puedes hacer ahora mismo: invierte pocos minutos leyendo este artículo y descubre cómo exprimir el tiempo de tu día para tener por lo menos media hora extra. ¿No crees que sea posible?

Aprende a evitar el caos de última hora y cumple con todas tus responsabilidades sin sufrir la sensación de urgencia que tanto estrés puede causar con los siguientes tips para aprender a gestionar tu tiempo y ser más productivo sin trabajar de más.

Con información de Habitualmente.com y Noticias.universia.ad

5 tips para hacer rendir tu tiempo

1. Agenda lo que tienes que hacer

Olvídate de “perder tiempo” tratando de recordar cada cosa que tienes que hacer basándote solo en tu memoria. Si bien mantener el cerebro activo y confiar en nuestra memoria es una buena decisión, hay cuestiones que requieren que llevemos una agenda, ya que olvidarlas o recordarlas a último momento podría generarnos un gran cúmulo de estrés. Anota todo lo que sea importante no olvidar, desde vencimientos de facturas a plazos de entrega de trabajos.

2. Prioriza tus tareas

Ten en claro que a veces es imposible cumplir con todo, por lo saber qué es lo más importante o con qué puedes cumplir y que tendrás que postergar es clave para no malgastar tus energías. Recorta de tu agenda esas actividades inútiles que absorben tu tiempo y que no retribuyen a tu crecimiento, así tendrás más tiempo para ser más productivo con llas tareas importantes.

3. En el trabajo realiza lo más pesado a primera hora

Las primeras horas del día son las que más rinden, porque estás más descansado, porque todavía no te ha “atacado” el letargo de después del almuerzo, y porque en sí estás más activo física y mentalmente. Aprovecha las primeras horas para realizar lo más pesado. De esta manera terminarás la jornada más relajado y no al borde de un ataque de nervios.

4. Empieza el día sin estar corriendo

Hay pequeñas acciones que determinan nuestra jornada y están muy relacionadas a la organización de nuestra rutina y a cómo empezamos el día. Si te levantas sintiendo que ya estás en déficit con el tiempo, probablemente así te sientas por el resto del día. Para revertir esto, la noche antes organiza pequeñas cosas que harán la diferencia, como tener lista la ropa que te pondrás, la vianda armada y lo que necesitas llevarte a mano. Esto, tan simple y que solo te ocupa unos minutos de la noche anterior, será la clave de la diferencia en la mañana.

5. Deja de lado las distracciones

Es la clave por excelencia que hará que el tiempo te rinda o que no te de para nada. Las distracciones tienen que ver con interrumpir todo el tiempo lo que estás haciendo para hacer otra cosa, desde entrar a las redes sociales a charlar con el compañero que tienes al lado. A la hora de trabajar o estudiar aleja todo eso que te distrae y concéntrate en lo que estás haciendo. Ya encontrarás tiempo para checar tu perfil de Facebook, y lo cierto es que no te perderás de nada trascendental por no entrar por un rato a las redes.