Como homenaje, los Wolves presentan jersey Tricolor

Los Wolves dieron a conoce su tercer equipamiento para la actual temporada en la Premier League, misma que le rinde homenaje a la bandera mexicana, pues desde la llegada de Raúl Jiménez al cuadro inglés los lobos han incrementado su popularidad en nuestro país.

