¿Cómo puedes protegerte de las bajas temperaturas que impactarán Sinaloa?

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa exhortó a la población a protegerse ante los frentes fríos que culminarán en mayo, y esperan que las temperaturas más bajas ocurran de diciembre a febrero

Karen Bravo

29/12/2020 | 12:28 AM

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa exhortó a la población a protegerse ante los frentes fríos que impactarán la entidad y esperan que perduren hasta el mes de mayo; entre diciembre y febrero es cuando se registrarán las temperaturas más bajas, informó la Coepriss.

Alan Urbina Vidales, titular de la Coepriss, recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse abrigados, cubrirse boca y nariz para evitar respirar aire frío, así como para prevenir el contagio del SARS Cov-2.

“Durante la temporada invernal crecen las afecciones respiratorias y se presentan en ocasiones casos por hipotermia, quemaduras, incendios por cortos en adornos eléctricos, graves accidentes por el uso de pirotecnia tanto en niños como adultos e incluso intoxicación por monóxido de carbono, por calentadores o estufas en casas con poca ventilación”, comentó.

Los grupos de edad que requieren mayor atención por vulnerabilidad son los niños, recién nacidos, bebés, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos o inmunodeprimidos, con padecimientos cardiacos, anemia y problemas respiratorios.

También recomiendan tomar agua o bebidas calientes para mantener el cuerpo hidratado y saludable.

“Ante cualquier síntoma o problema de salud se debe evitar la automedicación y acudir al médico”, concluyó.

Adicional al cuidado contra las enfermedades respiratorias, la Coepriss sugiere no exponerse a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas, usar crema para proteger la piel del frío, vigilar constantemente adornos, luces e instalaciones eléctricas que puedan generar incendios, evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes; no usar pirotecnia, y apagar velas, braceros y mecheros antes de dormir.