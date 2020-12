¿Cómo puedes saber si tu botella de licor está adulterada?

La Coepriss señaló que las bebidas alcohólicas deben ser revisadas para verificar su autenticidad

Karen Bravo

30/12/2020 | 10:21 AM

CULIACÁN._ El consumo de licores de botella es usual en las fiestas de fin de año, sin embargo, los usuarios deben verificar la autenticidad de las mismas.

Los puntos que deben ser revisados para detectar bebidas adulteradas o irregulares son: revisar que la etiqueta del producto contenga el nombre y fecha de caducidad o de consumo preferentemente así como los ingredientes, el contenido neto, el nombre, denominación o razón social del fabricante responsable, domicilio fiscal, país de origen y lote.

“Otras medidas son revisar que la tapa de la botella no gire o escurra el contenido, que el holograma sea auténtico, que al girar la botella y regresarla a su posición original no se vean partículas que caen, pues evidentemente se trata de contenido que no fue elaborado con suficiente calidad o higiene”, expuso el Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Alan Urbina Vidales.

Las etiquetas deben estar bien pegadas, evitar comprar bebidas alcohólicas en lugares no establecidos formalmente como tianguis y puestos ambulantes, dudar de la calidad de productos con precios menores a los instaurados.

“El alcohol adulterado puede ser mortal. Beber alcohol adulterado puede provocar una embriaguez más rápida y causar náuseas, vómito, cefalea o dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera, estado de coma y la muerte”, advirtió el funcionario.

Las bebidas alcohólicas deben cumplir con las especificaciones señaladas en la “NOM-142-SSA1/SCFI-2014 Bebidas Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. Etiquetado Sanitario y Comercial”.

Urbina Vidales exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para no poner en riesgo la salud y recibir el año 2021 de manera saludable.

“Nuestra recomendación para Sinaloa es ser precavidos y permanecer en casa, únicamente salir en situaciones imponderables y no exponer a adultos mayores, niños, ni personas con enfermedades respiratorias preexistentes, ya que son la población con mayor riesgo de contagio”, subrayó.