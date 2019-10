¿Cómo un líder sindical es un potentado? ¿De dónde sale el dinero?, cuestiona AMLO sobre Romero Deschamps

No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con residencias, muy ricos, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves respetar a los trabajadores para realizar elección libre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tras salida de Carlos Romero Deschamps, después de 26 años fungir como Secretario General de dicha institución, ante una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado.

"Yo creo que lo de ayer es el inicio de una etapa nueva. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre y democrática elijan a sus representantes", aseguró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener ingerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de estado. No debe el Gobierno, para decirlo con claridad, quitar y poner líderes sindicales, como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber libertad sindical, democracia sindical", agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con residencias, muy ricos. Eso es inmoral ¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado? ¿De dónde sale ese dinero? [...] Celebro lo que pasó el día de ayer y además que se haya logrado sin violencia porque en otros casos hay hasta violencia. Ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo al orden legal establecido", insistió el político tabasqueño.

En lugar de Romero Deschamps quedó, de forma interina, Manuel Limón Hernández, uno de sus operadores de confianza, quien fungía como secretario del Interior del Sindicato y fue tesorero del STPRM de 2007 a 2018. Además, es el único dirigente sindical con fuero, al ser diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Originario de Agua Dulce, Veracruz, comenzó su trayectoria en el gremio petrolero en la Sección 10 de Minatitlán, la cual llegó a dirigir.

En una carta pública, Romero Deschamps criticó ayer la falta de cooperación de Petróleos Mexicanos (Pemex= y denunció que la compañía paraestatal busca tener el control sindical. "[Hay] supuestos liderazgos que, promovidos por quienes sueñan con el control del STPRM, les abren espacios y respaldan en inútiles intentos de interesar a los trabajadores", lamentó.

"Por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación. Tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento", señaló el ahora ex líder sindical en su misiva.

Por otra parte, Romero Deschamps aseguró en dos amparos que interpuso el martes 15 de octubre, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó sus cuentas bancarias, así como las de su esposa y dos de sus hijos desde el pasado lunes. Sin embargo, ayer miércoles 16 de octubre, el presidente López Obrador aseguró que no se habían congelado las cuentas del ex senador.

Más temprano ayer miércoles, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que el pasado 23 de julio presentó una denuncia en contra de Romero Deschamps, pero aclaró que no se habían bloqueado las cuentas bancarias del ahora ex dirigente sindical.

Según lo reportó el diario Reforma en su momento, el ex senador fue denunciado junto con su esposa Blanca Rosa Durán Limas, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán. Además de María Fernanda Ocejo Garrido, esposa de Juan Carlos Romero Durán. Otra de las personas señaladas es Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero Deschamps, hermana del dirigente petrolero.

El 31 de enero pasado, Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en Naucalpan, concedió una suspensión definitiva al líder sindical, debido a que el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, no informaron si efectivamente existía dicha orden de captura.

Ante la falta de respuesta de las autoridades federales, el juez dijo en aquel momento que la Ley de Amparo le obligaba a considerar como existente el acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión, y por ello concedió la suspensión definitiva a Romero Deschamps.

Damián Magaña impuso al ex legislador el pago de una garantía de 10 mil pesos para mantener vigente la protección; los cuales se pagaron. Sin embargo, el amparo no protegía al líder sindical contra una orden por un delito con prisión preventiva oficiosa, como Delincuencia Organizada.

OTRAS DENUNCIAS CONTRA ROMERO DESCHAMPS

El pasado 6 de febrero, integrantes del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras, presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en contra Romero Deschamps.

La denuncia contra el líder sindical ante la FGR, es por probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 150 millones de dólares.

Ello producto de la venta plazas, cobro de cuotas ilegales, cobro de contratos y el despojo de propiedades del gremio, como 126 tiendas de conveniencia, 26 fábricas para diversos productos y 60 mil hectáreas con ganado fino en todo el país, según lo aseguraron los denunciantes.

Los trabajadores entregaron un documento en las instalaciones de la Seido en la Ciudad de México y explicaron que era para dar seguimiento a otra denuncia presentada hace ya dos años, misma que incluye a familiares del líder sindical y a presuntos prestanombres, quienes también deben ser investigados.

Los denunciantes acusaron omisión de la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, ante las acusaciones contra Romero Deschamps. Sin embargo, dijeron que confiaban en que el Gobierno de López Obrador, para que actúe en contra del líder sindical, debido a que existen elementos probatorios de actos delictivos.

"Es un expediente robusto para acreditar además la responsabilidad de Romero Deschamps en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión fiscal y defraudación fiscal", dijo Flores Contreras en conferencia a las afueras de las instalaciones de la SEIDO.

"La pasada administración [de Peña Nieto] apostó a la dilación y fue omisa para darle seguimiento al caso, ello le permitió al líder sindical evadir la justicia y mantenerse en la impunidad", acusó el líder gremial disidente.

Días antes, el 30 enero del 2019, López Obrador informó que Romero Deschamps, tenía una sola denuncia por robo de combustible, misma que no había sido ratificada por la Fiscalía General de la República.

"Ya se hizo la investigación, en todas las denuncias que se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Se está esperando, pronto les vamos a informar", informó el presidente.

"Quiero dejar también en claro que no vamos a actuar por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos, no vamos a utilizar al Gobierno para amenazar perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano. Eso se termina", señaló el mandatario nacional en su conferencia matutina.

"Va a aplicarse la Ley, la máxima de los liberales: Al margen de la ley nadie, por encima de la Ley nadie", abundó López Obrador, quien también dijo que se solicitó información a la FGR, por lo que están esperando a que se ratifique la denuncia. "Pero se tiene que ratificar y presentar pruebas", insistió.

EXCESOS, ESCÁNDALOS Y PRESUNTOS DELITOS DE ROMERO DESCHAMPS

Romero Deschamps ha sido tres veces diputado, y dos veces senador en un período de 40 años. Además, era líder sindical de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, desde hace 26 años. El líder del Sindicato que agremia a los trabajadores que trabajan en Pemex y organismos subsidiarios, fue reelecto por quinta ocasión consecutiva en diciembre del 2017.

El pasado 20 de enero el diario Reforma publicó que Romero Deschamps contaba con acusaciones de secuestro, golpizas, venta de plazas, desvío de recursos y tráfico de combustible, que aparecen en un expediente que data de 1982, elaborado por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El informe consultado por el diario incluye datos sobre la historia del líder petrolero, quien fue investigado por la extinta institución a partir de noviembre de 1977, cuando se postuló como candidato para ser el Secretario general de la sección 35 del STPRM.

Cuando fue diputado federal, Romero Deschamps recibió acusaciones de saqueo de combustible en la refinería de Azcapotzalco a través de pipas de doble fondo, supuestamente de su propiedad. Ante esa acusación, el superintendente de la refinería defendió al líder sindical, desmintiendo los hechos.

El pasado 11 de enero, el mismo rotativo de circulación nacional informó que justo cuando comenzaron los operativos contra el huachicol, el 27 de diciembre pasado, Romero Deschamps solicitó un amparo que se suspenda cualquier orden de aprehensión en su contra, pues al parecer presuntos agentes comenzaron a buscarlo. Sin embargo, un juez federal rechazó la solicitud.

Según el diario Reforma, el amparo 11/2019 fue solicitado por el ex senador contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal (PF), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial, estas últimas adscritas a la FGR.

El rotativo dijo que, en su demanda, el líder sindical solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, además de tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.

El 20 de enero pasado, López Obrador aseguró que su Gobierno no protegerá a ningún sindicato ni a ningún líder sindical; y que revisaría si hay denuncias en contra de Romero Deschamps, pero que no se metería en la vida interna de las agrupaciones de trabajadores.

Durante su conferencia matutina de seguimiento sobre la explosión en el ducto de Tuxpan-Tula, en Tlahuelilpan, Hidalgo, López Obrador fue cuestionado acerca de un reportaje de Reforma publicado ese mismo día sobre que desde hace 40 años el líder sindical era investigado por robo de combustible.

"No protegemos sindicatos, no protegemos dirigentes, el Gobierno no tienen líderes sindicales preferidos. No hay línea de proteger a nadie. Si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, siguen su curso", aseguró el mandatario nacional, quien dijo que solicitaría las denuncias correspondientes, ya que no sólo se debe tratar de una nota periodística.

"También deben de existir las denuncias. Sería muy bueno que en este caso se sepa y como lo está planteando, lo voy a solicitar, si existen denuncias para tener elementos. ¿Cuándo se presentaron? Que no sea sólo la nota periodística, con todo respeto, siendo que haya papel", insistió, para luego decir que aunque no se va a permitir la impunidad, su Gobierno no se meterá en la vida interna de un sindicato.

"El dirigente que mencionó lleva ya algún tiempo en esa función, en ese cargo, que yo recuerde pues más de 40 años. Pero eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato, vamos a ser respetuosos, también al mismo tiempo no darle impunidad a nadie", añadió López Obrador.

"Y si existen denuncias se va a proceder en lo que nosotros corresponde, es decir, hay estas pruebas, se pone a consideración de la autoridad competente. Si vemos que la autoridad competente no actúa que estamos seguros de que no va a ser así […] en el caso de que un asunto se atorara, inmediatamente, cuando menos en forma respetuosa, sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos", dijo el presidente.

ESCÁNDALOS, CORRUPCIÓN Y DERROCHE EN EL SINDICATO PETROLERO

Romero Deschamps es miembro activo del PRI desde 1961, donde inició su carrera como coordinador de campañas en el estado de Tamaulipas. En 1969 ingresó a la empresa paraestatal Pemex, y dos años después se afilió al STPRM.

Desde 1993 ha ocupado la dirigencia de dicho organismo sindical, donde representa a más de 200 mil trabajadores, después que fuera destituido Joaquin Hernández Galicia, alias "La 'Quina", debido a un proceso criminal que se le imputó durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Además, ha fungido en 5 ocasiones como legislador federal de representación proporcional: tres veces como Diputado (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) y dos veces como Senador (1994-2000 y 2012-2018).

En el año 2000 se conoció un escándalo de índole electoral, en el cual se demostró un desvío de fondos, conocido como "Pemexgate", documentado por el Instituto Federal Electoral (IFE), al registrarse un desvío de mil 500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

En 2003, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso judicial contra Romero Deschamps por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas. Fue hasta el año 2011, que el proceso fue dado por finalizado de manera inapelable.

Después, en septiembre de 2012 se dieron a conocer fotografías de su hija, Paulina Romero Deschamps donde exhibía viajes en jets privados, comidas en restaurantes exclusivos, bolsas marca Hermès de hasta 800 mil pesos y paseos en yate con sus tres mascotas, los bulldogs ingleses "Keiko", "Boli" y "Morgancita".

Además, en febrero de 2013 se difundieron fotografías en las que su hijo, José Carlos Romero Durán, recibió un automóvil deportivo italiano marca Ferrari, con valor de 2 millones de dólares.

En 2012, antes de que comenzara el debate de la reforma energética en México, el líder petrolero recibió un apoyo económico de 100.3 millones de pesos y otros 30.9 millones de pesos para gastos de viaje de sus colaboradores cercanos. En 2014 Pemex entregó al Sindicato, 137.2 millones de pesos para este último rubro, la cifra más alta en los últimos 15 años.

De acuerdo con el diario español El País, en los últimos 10 años, el presupuesto administrado por Romero Deschamps aumentó 105 por ciento, además de que los recursos que van directamente al gremio sindical petrolero se incrementaron en 18 por ciento, y desde que se aprobó la reforma energética en 2013, la bolsa anual pasó de 302.9 millones de pesos a 358.9 millones para 2015.

El rotativo europeo aseguró, además, que el sindicato petrolero "es uno de los que más dinero recibe en América Latina y el que más se opone a transparentar los recursos que Pemex le transfiere".

En la última década, el sindicato que dirige Romero Deschamps ha recibido de la empresa paraestatal casi mil 600 millones de pesos para realizar básicamente tres actividades: festejar fechas como el 18 de marzo y el 1 de mayo, revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, y viajar, señaló una investigación del diario digital SinEmbargo.