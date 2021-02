Super Bowl LV

Como una porrista, Miley Cyrus impacta con su show previo al Super Bowl

La cantante hace vibrar el ambiente previo al inicio del evento más esperado del año en el que canta junto a Billy Idol y Joan Jett

Franco Parra

Con su estilo incomparable, Miley Cyrus fue la encargada del show previo al Super Bowl 2021.

Fue a través de la red social más popular del momento, Tik Tok, donde la cantante brindó un concierto para el primer pre-show de TikTok Tailgate, en el que tuvo como invitados a varias leyendas de la música.

Billy Idol y Miley Cyrus.

En un colorido escenario y con el tema Hey Mickey, que llevó a la fama a Toni Basil, Miley Cyrus dio inicio a su presentación, pero está vez el coro ¡Hey Mickey! fue cambiado por ¡Hey Miley!, mientras que ella hacía su aparición luciendo como porrista en tonos rosa y negro, y en su manos unos pompones.

Minutos después, interpretó Prisoner, tema que grabó junto a Dua Lipa, para después seguir con Night crawling y White wedding haciendo su aparición la leyenda del rock, Billy Idol.

Cyrus además, interpretó Heart of glass, un éxito de Blondie, seguido por High, Nothing breaks like a heart, Jolene, Mindnight sky y Head like a hole de Nine Inch Nails.

Minutos más tarde, la cantante aparece con nuevo vestuario luciendo un uniforme de jugador de futbol americano, en tonos negro, rosa y blanco para interpretar el tema Bad karma y Bad reputation junto a Joan Jett.

Joan Jett y miley Cyrus.

Rebel girl de Bikini Kill, Angels like you, We can’t stop y Plastic hearts, poniendo a todos los presentes a corear las canciones.

Ya casi por finalizar su presentación, Miley Cyrus interpretó uno de sus más grandes éxitos Party in the USA, donde menciona a Britney Spears, en el que dijo, “We love Britney”, en apoyo a la artista que atraviesa por una difícil situación.

VIDEO

La cantante interpretó sus mayores éxitos pero sin duda, un tema que no pudo evitar conmoverla fue Wrecking ball, canción que le dedicó a su ex esposo Liam Hemsworth, en la que parecía dominar a la perfección pero en los últimos versos Miley no pudo evitar comenzar a llorar, y ella misma decía, “Cada vez es más difícil cantarla".

Al terminar de cantar el tema e introduciendo su siguiente éxito, The climb, fue así como la cantante culminó su presentación previo al Super Bowl LV.