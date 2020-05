Â¿CÃ³mo vivir el duelo en tiempos de Covid-19?

¿Cómo vivir el duelo en tiempos de Covid-19?

Verónica de León, máster en Tanatología, recomienda que ante la pérdida de un ser querido por este virus, validar las emociones, hacer rituales de despedida, y acercarse a un profesional para recibir apoyo terapéutico

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ ¿Cómo lidiar con la muerte en tiempos de Covid-19? ¿Qué tan difícil es sobrellevar el duelo donde no puedes despedirte del ser querido? Las respuestas la brinda Verónica de León, maestra en Salud Pública y máster en Tanatología, además de fundadora de la institución Déjalos ir con amor.

La tanatóloga comentó que a raíz de la pandemia, México y el mundo se ha visto inmerso en un ambiente de mucho dolor y sufrimiento, volviendo estos dos meses un periodo lamentable por todo lo que se ha vivido, en donde la muerte causada por esta contingencia es el tema de todos los días.

De León comentó que existe rebeldía, una negación, una forma de no aceptar la situación, lo que ha provocado que la ciudadanía se siga contagiando, donde los grupos más vulnerables son las personas de la tercera edad, los que padecen obesidad, hipertensión, diabetes, lo que puede hacer que la infección acelere su proceso y la persona muera.

“Nos hemos dado cuenta cómo el número de personas afectadas sigue aumentando, así como la mortalidad, dado que la personas que son infectadas y que llegan al hospital por situación crítica, en algunos casos ya no pueden despedirse de sus familiares, porque en general entran para intubarse, y la familia ya no tiene contacto con ellos, volviéndose esto un duelo complicado por las nuevas circunstancias”, indicó De León.

Resaltó que cuando la persona fallece por el Covid-19, su familia se enfrenta a vivir momentos muy difíciles, como el hecho de no tener una velación para su difunto, no hay un funeral, aspecto que a la larga genera un problema de salud mental fuerte, y el cual lo padecerán todos en la familia, en mayor o menor medida.

Verónia de León, tanatóloga fundadora de Déjalos ir con amor, IAP.

El duelo, explicó de León, es una reacción natural ante la pérdida de alguien o algo, provocando reacciones a nivel físico, emocional, espiritual y social, por lo que para sobrellevarlo no existe alguna receta como tal, porque cada duelo es único y personal.

Agregó que el duelo genera un cambio en la persona, un desajuste, ya que el doliente se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias por esa pérdida, aunado al confinamiento que ha ocasionado muchas otras pérdidas.

La Máster en Tanatología agregó que por la contingencia, los profesionales de la salud están experimentando el síndrome de Burnout, por el estrés acumulado, por la exigencia y demanda que están teniendo, porque no hay los insumos suficientes, y porque el sistema de salud se ha visto descobijado, abandonado, enfermo, raquítico, y al que por más de 40 años no se le ha invertido, en donde además, el tema de la salud mental no ha sido una de sus prioridades.

Destacó que las personas que han pasado por un momento de pérdida ocasionada por esta pandemia, no tuvieron la oportunidad de despedirse de su ser querido, ni velarlo, necesariamente requerirán de un apoyo terapéutico, para realizar rituales de despedida, una especie de funeral, donde los dolientes puedan encontrar paz consigo mismos.

“Cuando la cuarentena se levante, nos vamos a dar cuenta de la magnitud de la mortalidad que hubo, por el número de rituales de despedida entre misas, y si en el proceso las personas no pueden lidiar con esta situación, deberán acercarse a un profesional de la salud que los apoye”, consideró.

Una recomendación importante que da la tanatóloga es que, si se tienen las cenizas de la persona en casa, hay que reunirse como familia y hacer conversaciones, para saber cómo están viviendo este proceso, dándole voz a todos, adultos, niños, enfermos, ancianos, y conocer así cómo están lidiando con sus emociones.

“Es importante el darse permiso de llorar, buscar espacios para el silencio, descansar, o en algún momento, realizar algún ritual de despedida, como una misa religiosa, para que puedan recibir las condolencias, y ver de qué forma se puede apoyar a esa persona en su dolor”, manifestó De León.

Otra de las recomendaciones que brinda la terapeuta es que cuando son acompañantes de los dolientes, hay que ser cautos sobre lo que se vaya a decir, eliminando las frases estereotipadas, cuidar el cómo se está manejando el pésame, además de ser prudentes, porque el que habla es el doliente.

“Es importante que los dolientes se mantengan bien hidratados, ya que el duelo suele ocasionar en ellos la falta de apetito, e hidratación, derivado por todo el proceso que están viviendo, que incluso puede ocasionar un posible shock, de ahí la importancia de estar hidratados, tener espacios de descanso, validar lo que están sintiendo: nostalgia, enojo, incluso frustración”.

De León explicó que el duelo puede ser de dos tipos, el primero es el natural, y la persona puede procesarlo, sobrellevarlo sin ningún problema, y el otro es el complicado, que dependiendo de las característica o condiciones como en las que hoy se están viviendo, se vuelve un duelo de tipo adaptativo, en el que se realiza una clase de ajustes por la nueva dinámica que se está viviendo por la contingencia.

ASISTENCIA PROFESIONAL

Déjalos ir con amor IAP es una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro, la cual dirige Verónica de León y que tiene como objetivo brindar atención integral para la superación del duelo y pérdida.

Desde el 2003, año en que fue fundada, se ha enfocado a crear conciencia sobre la importancia de atender una pérdida, por medio de terapias psicológicas, diplomados y conferencias, atendiendo a enfermos en fase terminal, personas en proceso de duelo, así como a preparar a las personas para futuras pérdidas.

