MADRID (SinEmbargo)._ Los Stormtroopers son uno de los símbolos más reconocibles de la saga Star Wars y no podían faltar en la próxima entrega, El ascenso de Skywalker.

Sin embargo, el famoso ejército regresará con un renovado aspecto, ya que tal y como revela el merchandising, la película presentará a los Sith Troopers y su flamante armadura roja.

La compañía Hot Toys publicó en Facebook una imagen de una figura a escala de los Sith Troopers que, tal y como explica, incluye “nuevos diseños de casco y armadura, aplicaciones de pintura en toda la armadura, cuerpo y traje interior recientemente desarrollados, dos tipos de armas, un set de manos intercambiables y un soporte”.

Esta pieza de coleccionista tiene 31 centímetros de alto, además de 30 puntos articulados.

The first look at the Jet Trooper for ‘STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER’ is being displayed at #D23Expo #D23. (Source: @ThatHashtagShow) pic.twitter.com/46NRI3j5iY