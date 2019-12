Compañía hindú hace negocios millonarios con Vicente Fox en el análisis de redes y software

El ex Presidente Vicente Fox Quesada ha sido el socio estratégico de la empresa de origen indio UST Global durante siete años

Sinembargo.MX

08/12/2019 | 11:58 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Presidente Vicente Fox Quesada ha llevado durante las últimas dos décadas una vida rodeada de lujos y comodidades que el promedio de mexicanos no puede solventar.

Al interior del rancho San Cristóbal, localizado a unos kilómetros de la ciudad de León, Guanajuato, el ex Primer Mandatario cuenta con diversas empresas, entre ellas el Hotel Hacienda San Cristóbal y su restaurante de alta cocina. En el además de su propio centro de software, el cual ambiciona llevar al nivel de Silicon Valley.

El proyecto que inició en 2012 con el reclutamiento masivo de ingenieros y especialistas en informática, fue producto de la sociedad conformada por el Centro Fox, fundación que el ex Presidente creó en el año 2006, y UST Global, empresa internacional que se enfoca en el desarrollo de tecnologías de información, que incluyen desarrollo de software, minería de datos así como servicios de ciberseguridad, y otros.

La pujante economía de las empresas que coexisten al interior del Rancho San Cristóbal, contrasta con las afirmaciones del ex Primer Mandatario, quien ha reiterado en varias ocasiones ante medios de comunicación que depende de la pensión vitalicia que recibe por parte del Gobierno federal y que de acuerdo una investigación de la Unidad de datos de SinEmbargo, alcanzó casi los 13 millones de pesos entre el 2007 y el 2018.

“Aunque no me lo crea la gente, yo vivo de eso. No recibo ni un solo centavo de mi familia. Hicimos un trabajo profesional, desde absoluta transparencia y honestidad, y yo vivo de eso, yo sí la necesito,” sostuvo Vicente Fox ante medios de comunicación en el año 2016.

A pesar de que el ex Presidente ha reiterado que vive al día y que necesita que el Estado lo subsidie, la sociedad que concretó con la firma de origen indio ha dado frutos en México a través de operaciones que implican millones de dólares, esto aún cuando el Centro Fox está constituido como una sociedad civil que de acuerdo con los estatutos que se asientan en el acta de constitución del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, A.C., conocido como Centro Fox, esta fundación no tiene un fin “preponderantemente económico” ni “perseguiría especulación comercial alguna”.

De acuerdo con información publicada en el portal web y redes sociales de UST Global, el proyecto estaba pensado para dar empleo a más de 10 mil ingenieros. Tras siete años de operaciones, la empresa ha expandido sus sedes en diversas ciudades del país y dice dar empleo a miles de mexicanos.

EL NEGOCIO FLORECIÓ CON EPN

En el año 2014, Vicente Fox estrechó todavía más sus lazos con los directivos de la empresa. Ese año, fue clave para la expansión de la empresa en México y el éxito de la sociedad con el Centro Fox. Entonces se le vio al ex Presidente en compañía de su esposa, la ex Primera Dama Martha Sahagún, en fotografías publicadas en Facebook donde se les observa junto a altos ejecutivos de UST Global.

A Vicente Fox también se le observa ataviado con ornamentos de la religión hindú, con un manto sobre sus hombros y un libro religioso entre sus manos, mientras camina en el interior de un templo budista; su esposa, Martita, le sigue de cerca.

Febrero de aquel año fue el periodo en que el ex Presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en uno de los mejores momentos de su mandato. Fue en ese año en que UST Global, consolidó a Fox como socio estratégico, y junto a él obtuvo varios contratos con la federación bajo la razón social UST Global de México, S.A. de C.V.

De acuerdo con el Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la trasnacional obtuvo por adjudicación directa el contrato con número OA/C030/14 por 6 millones 713 mil pesos para llevar a cabo el “diseño y desarrollo de la versión 3 de Informex (Integración de los instrumentos informáticos para el acceso a la información pública gubernamental Infomex, POT y Zoom).

En 2014 la empresa UST Global realizó una versión del Portal de Transparencia del Gobierno federal por más de 6 millones de pesos.

La empresa establecida en el Centro Fox, recibió durante el mismo sexenio otros contratos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y expandió sus operaciones a Guadalajara, Jalisco, sin embargo en el portal de la fundación la rendición de cuentas se mantiene ausente.

UST Global llegó a México con la intención de hacer grandes negocios y en un periodo breve de tiempo. Las necesidades de expansión de UST Global llegaron al punto de dar compensaciones y premios desde las redes sociales a cambio recomendaciones o curriculums de ingenieros que pudiesen ser integrados a su plantilla de trabajadores.

De acuerdo con el Economic Times, la compañía fundada en la India pretendía extender sus operaciones en todo el continente Latinoamericano, misión que, según el diario estadounidense, fue propuesta por el propio Fox, quien visitó personalmente la sede de la compañía en Estados Unidos para invitarles a establecerse dentro de su rancho en San Cristóbal de las Casas.

NEGOCIO FAMILIAR

Vicente Fox ha sido vinculado con el Centro Fox y ongs como Consultoría para el desarrollo social y la democracia, S.C.; Servicios Corporativos Sociales S.A. de C.V. y la fundación Vamos México dirigida por su esposa.

El 5 de diciembre el periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna para El Universal que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga 13 empresa vinculadas al ex Presidente y a su hijo Rodrigo Fox De la Concha, entre ellas el Centro Fox, que en conjunto habrían recibido 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años, suma que no habría declarado, ni pagado los impuestos correspondientes.

En la familia Fox, las fundaciones son un tema recurrente al que se suma la asociación civil que dirige la hermana menor del ex Primer Mandatario, Cecilia Fox Quesada de nombre Amigo Daniel, A.C. que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, funge como casa cuna para menores en situación de abandono.

Esta asociación se ubica en un predio al norte de la ciudad de León Guanajuato, a unos kilómetros del Rancho San Cristóbal creada en 1987. Esta asociación apoya a niños sin hogar y emplea las redes sociales para solicitar donaciones y voluntarios para servicio social.