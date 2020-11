Comparan a Bad Bunny con León Larregui, vocalista de Zoé (VIDEO)

En redes sociales se han desatado una serie de burlas, comparaciones y memes por la nueva canción del reguetonero boricua

Noroeste / Redacción

En redes sociales usuarios no han podido evitar hacer comparaciones entre el reguetonero Bad Bunny y el cantante mexicano León Larregui debido al ritmo y la letra de “TRELLAS“, la nueva canción del puertorriqueño, que tiene similitud con "Brillas", del vocalista de Zoé.

Tras el lanzamiento de “El último tour del mundo“, la canción 12 de este álbum sorprendió a más de uno en redes sociales, debido al parecido que tiene con cualquier canción compuesta y producida por el rockero, publicó 24-horas.mx.

¿De qué habla “TRELLAS”?

La nueva canción de Bad Bunny es una clase de balada con sonidos espaciales y una letra romántica que bien podría ser de León Larregui, vocalista del grupo Zoé.

Pues la canción habla sobre un hombre que busca el amor en las estrellas para encontrar a su amada.

“Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si habrá alguien para mí. Quizás en otra galaxia lejos de aquí, no sé, no sé... Dando vueltas por Marte”, es parte de la canción.

Por su parte, internautas no han dejado de hacer burlas y comparaciones, incluso, han compartido memes al respecto.

León Larregui viéndo que lo comparan con Bad Bunny pic.twitter.com/DsFz62WJXN — HipatiaF (@HipatiaF) November 27, 2020

Mi psicólogo: Bad Leon Larregui Bunny no existe Bad Leon Larregui Bunny: @LeonBenLarregui pic.twitter.com/8CWJ2u0JnU — Aldo Pantalones Cuadrados®️• (@aldob_u) November 27, 2020

Yo escuchando Trellas de Bad Bunny Mi mente: que clase de leon larregui y Ed Maverick es ese ? pic.twitter.com/nfAxSAn7YU — Nena 💋 (@NenaCon3) November 27, 2020

León Larregui despertandose y viendo que es tendencia. pic.twitter.com/avFYuv45wb — Zoé (@Zoe_theband) November 27, 2020

“Bad Bunny y Leon Larregui son tendencia en twitter” -La gente con estudios pic.twitter.com/Tk7fQqjO9g — Estrella Mariposa (@emiry_junkiie) November 27, 2020

“Se puso bien Léon Larregui mi pana el Bad Bunny JAJAJAJA”, “Por un momento pensé que era León Larregui cuando escuchaba a Bad Bunny”, “¿Alguien más sintió que estaba oyendo Brillas de León Larregui cuando escuchaba Trellas de Bad Bunny?”, fueron algunos de los comentarios.