Comparan al 2020 con Jumanji, y el tema es tendencia

Jumanji se posicionó entre los clásicos del cine en los 90 con una original aventura protagonizada por Robin Williams.

Su historia quedó en la memoria colectiva de los aficionados y por eso en este final de 2020 la convirtieron en tendencia en las redes sociales por compararla con el año que termina. ¿Qué hay que hacer cuando acabe el día?

La cinta de 1995 se centra en un juego de mesa mágico llamado Jumanji que sumerge en increíbles experiencias a sus jugadores una vez que arrojan los dados. Mosquitos venenosos, estampidas de elefantes y monos peligrosos son parte de la escenografía. Los obstáculos que se presentan ponen en peligro la vida de sus participantes una y otra vez.

El juego termina cuando los dados marcan el 1 y el 2 y el protagonista Alan Parrish grita "Jumanji" a los cuatro vientos. En las redes sociales demostraron su ingenio y armaron una iniciativa para nombrar el juego a las 00:00 del 1 de enero del 2021 para que termine un 2020 lleno de problemas como los acontecidos en la película, publicó el sitio de cine spoiler.bolavip.com.

"Esta noche cuando termine este 2020 no te olvides de una cosa, grita JUMANJI y todo habrá terminado", fue el tono de los divertidos posteos que algunos usuarios también compararon con una escena de Los Simpson para hacer memes. La creativa idea no parece descabellada por los sucesos de película que tuvieron lugar los últimos 12 meses.

Abeg 31st night, after the countdown to enter 2021. Make nobody shout “Happy New Year”. Make we just shout “JUMANJI” so that all of us go leave this game(2020)😂🤲🏽