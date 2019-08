Comparte con niÃ±os el cuento Costras

LITERATURA

Comparte con niños el cuento Costras

Georgina Martínez presenta su libro infantil en la Librería México

Nelly Sánchez

Que un niño que leyó su libro le haga comentarios en una presentación, es para Georgina Martínez muy significativo.

Y dos pequeños lectores, que acudieron a la presentación de Costras, en la Librería México, le dijeron que se había puesto en los ojos de los niños para mirar como ellos, el tema de las ausencias.

"La verdad es que me sorprendió mucho con lo que dijeron los niños Josua y Elbri, dijeron que yo me había puesto en los ojos de cómo sentían los niños las ausencias, no me imaginé que fuera tan lindo el comentario de uno de ellos", aseguró Martínez.

La periodista y escritora presentó ante decenas de niños y sus papás Costra, su primer libro infantil, acompañada de Daniela Reyes, directora de la Librería y la ilustradora María Tuti.

Martínez recordó que la aventura de Costras comenzó en noviembre, cuando lo presentó en la Feria del Libro de Los Mochis, luego se fue a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la Ciudad de México, y ha tenido otras presentaciones en varias bibliotecas públicas del estado, así como en la FeliUAS.

"Siento que en Culiacán me hacía falta una presentación y estuvo bonito, yo sólo puse comentario en redes para quien me quisiera acompañar y estuvo lleno y fue como un cierre porque me quedan poquitos libros".

Costras cuenta la historia de un niño que tiene miedo de quedarse solo y al que repente no le dan ganas de bañarse e inventa cosas para no hacerlo.

Adelantó que próximamente lo presentará en algunas bibliotecas públicas de las sindicaturas de Culiacán.

Homenaje a Inés Arredondo

Uno de los proyectos en los que trabaja actualmente es en el libro En los ojos de Inés, una historia para niños a manera de homenaje para la escritora sinaloense Inés Arredondo, próximo a entrar a la imprenta.

"Es un cuento en el que me inspiré en Inés Arredondo, como si fuera Inés de niña, apoyada por el abuelo magnífico que tuvo, hubiera vivido momentos en La Hacienda de Eldorado, donde hay algo que ocurre, hay misterio, muy al estilo de Río Subterráneo y La Sunamita.

"Inés sólo tiene un cuento para niños, que es La verdadera historia de una princesa, pero a través de esto quise rendirle un homenaje yo como mujer admiradora de su literatura y María Tuti me acompaña en esta aventura igual que en Costras".

Consideró que el libro estará en imprenta a finales de septiembre, para poder presentarlo en noviembre, en el en aniversario luctuoso de la escritora.