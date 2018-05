Comparte 'De Madrid al cielo' - Noroeste

LIBRO

Comparte 'De Madrid al cielo'

Editores, académicos y médicos reconocen el trabajo narrativo del doctor Rafael Valdez Aguilar, en la presentación su primera novela histórica

Nelly Sánchez

Presentar su primera obra novelística, De Madrid al cielo, en el Hospital Civil de Culiacán, llenó al médico Rafael Valdez Aguilar de alegría.

Acompañado de su familia, amigos, colegas y lectores, el médico internista, especialista en neumología, e historiador, compartió una historia inspirada en la Guerra Civil Española.

"Me alegra mucho presentar el libro aquí, en el Hospital, una institución de asistencia médica, que tiene un papel histórico extraordinario, no solamente este hospital ha sido un sitio donde se atiende enfermos, se diagnostican, curan, tratan, previenen tantas enfermedades".

Escribir ficción, dijo, ha sido un esfuerzo grande sobre todo para ser objetivo, y lo que pretendió fue señalar los logros de la República, pero exponer también los excesos que se cometieron.

"Como en toda guerra, no hay guerras buenas. La Guerra Civil Española fue impuesta al pueblo, no que el la desencadenara, la hicieron los militares contra el pueblo que había triunfado en las selecciones de abril de 1936 y lo que hizo fue defenderse con las armas en las manos, hasta con garrotes", aseguró.

Comentó que hubo mexicanos que participaron del lado republicano, pero otros en el bando opuesto, en el nacional, rebelde, entre ellos un nieto de Juárez, teniente coronel de caballería que se destacó en la guerra del lado contrario.

El editor Jaime Bali comentó que supo de los planes del doctor Valdez en un viaje que hizo a esta ciudad para festejar la salida de uno de sus libros.

"Me dijo 'voy por una novela, me dijo, ya empezaba a construir la trama, no era tarea fácil, lo sabía, pero se empeñó y un buen día reapareció con el borrador completo", recordó.

"Durante el tiempo que lo escribió nos vimos en repetidas ocasiones, con gran generosidad me adjudicó capacidades que no tengo y me convirtió en su cómplice, algo semejante a un agente literario".

Después de la presentación de la novela en el Ateneo Español, dijo, Valdez arremetió de nuevo y como suele hacerlo, contó que va por la segunda.

"Ahora sí le creo, el resultado de su trabajo está ahí y se puede disfrutar, él quería que esta obra fuera una novela, una labor harto difícil y lo logró".

El académico Everardo Mendoza destacó que en esta novela Valdez Aguilar sigue bordeando su área de especialidad: la historia.

"Aunque es una obra narrativa, es evidente su maestría en el manejo de los datos históricos como discurso, esenciales en este género. Cada capítulo es un episodio esencial de la guerra, iniciada en una ciudad catalana y concluida con la caída de ésta".

El médico Efraín Romo reconoció en Valdez Aguilar a un luchador incansable, un exitoso escritor y ahora extraordinario novelista que escribió un sueño que le hubiera gustado vivir.

"Se proyectó en el personaje principal, Diego, que estando de visita en España con unos familiares, se enroló voluntariamente en la guerra civil española", dijo.

"Diego es el personaje principal, pero es Rafael. La sorpresa es que lo veo muy desenvuelto en el juego del amor, en algunos encontronazos con su novia pilar y más sorpresivo aún en contra de su habilidad o comportamiento habitual, de haberse enrolado accidentalmente con una mujer que no era su novia"

El moderador de la presentación fue el escritor Juan Esmerio Navarro.

Fotos: Noroeste/Nelly Sánchez

Efraín Romo, Everardo Mendoza, Juan Esmerio Navarro, Jaime Bali y Rafael Valdez Aguilar.

El doctor Rafael Valdez Aguilar, durante la presentación del libro.