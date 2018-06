Comparte José Manuel Chú sus vivencias en los Martes Culturales - Noroeste

CHARLA

Comparte José Manuel Chú sus vivencias en los Martes Culturales

El tenor sinaloense conversa con socias de AMMJE y público invitado, sobre su trayectoria en la ópera

Leopoldo Medina

Como cada mes, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C llevó a cabo su tradicional charla de Martes Culturales para socias y público en general, esta vez con la presencia del tenor sinaloense José Manuel Chú, en un evento que se desarrolló en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Elia Araujo, presidenta de AMMJE, comentó que esta charla es la número 22 que organiza el grupo, con el objetivo de acercar al público y a las socias a personalidades que han aportado algo bueno a Sinaloa, en este caso un artista de talla internacional como lo es el tenor sinaloense, oriundo de Navolato.

“Como nuestros anteriores invitados, Chú nos compartirá lo que ha sido su trayectoria dentro del ámbito operístico, esto con el objetivo de obtener aprendizaje, conocer mucho más de la ópera a través de un exponente que ha triunfado dentro de este género”,

La presidenta destacó también que el impacto que ha tenido este programa ha sido positivo, generando que el público asistente salga con una visión distinta, con un nuevo conocimiento más del que ya se tiene, generando de esta forma mayor cultura en el público.

Durante más de una hora, el tenor sinaloense habló sobre sus inicios en esta carrera, el cómo tuvo que dejar su natal Navolato para prepararse en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, su encuentro con la ópera y lo que para él ha significado esta carrera a lo largo de 20 años de trayectoria.

“Mi interés en la ópera se fue dando poco a poco, recuerdo que de niño cuando me daba por cantar era porque escuchaba a mi papá y le quería hacer segunda, empecé cantando en la casa con mis familiares, en Navolato, pero no tenía el enfoque de querer ser cantante”, platicó el tenor.

A través de divertidas experiencias, el tenor supo envolver al auditorio a quienes contó como no fue aceptado en un coro porque no tenía la voz para ello, su debut como cantante en la secundaria cantando Motivos y que a partir de ahí ya no paró en su deseo de cantar y prepararse, hasta convertirse en la figura que es hoy en día dentro de la ópera.

“El éxito depende no sólo de tener la voz, sino de tener la preparación, no importa si eres chico, mediano o alto, profesional o no, siempre debemos ser consientes que la preparación es muy importante para alcanzar tus objetivos”, resaltó el tenor.

Ya son 22 charlas

Elia Araujo compartió que a lo largo de 22 charlas, se ha contado con la presencia de personalidades como la mezzosoprano Ana Ferral, al maestro Enrique Patrón de Rueda, a la fotógrafa Krishna Valdez, el fotógrafo Fernando Brito, la mezzosoprano Oralia Castro, el guitarrista Francisco Bibriesca.

También ha participado la maestra Elsie Cota, el escritor Élmer Mendoza, la artista plástica Sandra Robles, Bárbara Apodaca, Sofía López Midence, Aldo Rodríguez, entre otros.

Preparan cuarto evento al año

La presidenta de AMMJE compartió además, que ya están en los preparativos del que será su cuarto evento anual empresarial, en el que contarán con invitados de talla internacional, esta vez enfocados en los temas de la evolución de la tecnología en Inteligencia Artificial. El evento se desarrollará en el MIA el 18 de octubre.