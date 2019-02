Comparte Kamyla Estrada Divenire

ARTE

Con esta exposición, la Galería Frida Kahlo inaugura el programa Arte Joven, que brindará espacio a creadores emergentes

Nelly Sánchez

Al crear la fotografía Antes del después, Kamyla Estrada Moraila se cuestiona: "¿Qué quieres que sea antes del siguiente? ¿Cómo quieres tu propia definición?". Y luego responde: "Eres tu mente, tu alma, tu propia voz, no eres tus miedos. El aire que respiras, lo valiente que eres, es tu definición, la música que te gusta, el arte que te gusta, la decisión es tuya".

Y así toma las riendas de su trabajo artístico y lo comparte en su primera exposición individual Divenire, inaugurada en la Galería de Arte Frida Kahlo, de la UAS.

En ella, exhibe trece imágenes, entre ellas, la ganadora de mención honorífica y del premio Pangea en el Siena International Photo Awards, y un video de aquel momento en que se premió su trabajo en Italia.

Todos son retratos artísticos, la mayoría de ellos autorretratos, en los que Kamyla se transforma en un ángel, una niña en una Wonderland, un rostro triste, otro feliz en un piano.

Al inaugurar la muestra, acompañada de sus padres, hermana, demás familiares y maestros y compañeros de la preparatoria Hermanos Flores Magón, donde estudia, Kamyla se dijo fotógrafa por convicción.

"No recuerdo una edad en la que me comenzó a llamar la atención lo artístico, pero es desde que tengo memoria, a los 12 años comencé a prepararme más profesionalmente en la Escuela de Artes Plásticas, con el maestro Alejandro Escobar", dijo.

"Para mí el arte es el reflejo del interior humano y la perspectiva, nos muestra facetas de la vida por las que uno pasa y el espectador se puede identificar. El arte nos cuenta experiencias, tragedias, secretos, en sí, la vida es un arte".

La fotografía, agregó, le ha enseñado muchas cosas, la más importante es retarse a sí misma.

"Para mí el talento es importante, pero sin dedicación no vale nada, que es lo que importa para progresar".

Jorge Luis Hurtado Reyes, coordinador de Artes Visuales de la UAS, destacó que con esta exposición se inaugura el programa Arte Joven que abre las puertas a todos los artistas emergentes de Sinaloa.

Algunas de las obras que se exhiben son Paz para el mundo, Anxiety (Ansiendad), Annihilation (aniquilación), The piano and the child (El piano y El Niño), Reflection (Reflejo) y Violence against women (violencia en contra de la mujer).

Participaron en la inauguración Homar Medina, coordinador de Extensión de la Cultura y los Servicios de la UAS; Elizabeth Araujo Parra, de difusión cultural de la preparatoria Hermanos Flores Magón; Xóchitl Chiquete, coordinadora de Arte Joven; Feliciano Hurtado, presidente del Jardín de Arte.

PARA SABER

Recientemente, Kamyla Estrada Moraila se incorporó al Jardín del Arte de Culiacán, agrupación de artistas en la que es la más joven.