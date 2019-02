Comparte la Banda SinfÃ³nica Juvenil a los grandes maestros de la mÃºsica en CuliacÃ¡n

MÚSICA

Comparte la Banda Sinfónica Juvenil a los grandes maestros de la música en Culiacán

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado inicia su temporada de conciertos de gala, con un homenaje a los grandes compositores de suites y danza

Nelly Sánchez

La música de grandes compositores, fragmentos de famosas suites y danzas que han conquistado al público , marcaron el inicio de la temporada de gala de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Sinaloa.

Y con un bello concierto de obras que se interpretan en el mundo, la Banda, que dirige el maestro Baltazar Hernández Cano, conquistó a cientos de jóvenes y sus familias y el público variado que acudió a la cita.

En el teatro Pablo de Villavicencio, el concierto inició con la obertura Continental, de Johan de Meij; para luego seguir con las escenas The Earle of Oxford's Marche, Pavana, Jhon come kisse me now, The Mayden's song, Wolsey's wide y The bells, de la Suite William Byrd, de Gordon Jacob.

Alrededor de 60 jóvenes que integran la Banda compartieron con el público alrededor de una hora de célebres piezas, entre ellas la Suite de antiguas danzas americanas, de Robert Russell Bennett, que incluyó las danzas Cake walk, Schottische, Western one-step, Wallflower waltz y Rag.

Luego interpretaron la suite Prisioners of the sun, del musical Tintin, de Dirk Brosse, y la escenas Introducción, Rascar capac, When the campfire is burning, The waltz of the professors, Friendship forever and ever; The pyre y The sun.

Al final, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado cerró su primer concierto de gala del año, con Alternances, de Andre Weignein.

PARA SABER

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado es una de las agrupaciones más emblemáticas de Sinaloa y cada año realiza una Temporada Anual de conciertos que incluye diversos programas, entre ellos: La Banda toma la calle, Conciertos de gala, Conciertos didácticos y Festivales, entre otros.