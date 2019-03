Comparte sus memorias Héctor Olvera

Presenta el violinista mexicano su autobiografía acompañado del maestro José Ángel Pescador

Dantiela Mendoza

MAZATLÁN._ Las vivencias desde la infancia, logros de juventud y hasta el momento del retiro de la música profesional, a los 80 años de edad, del maestro Héctor Olvera Curiel están plasmados en el libro “Autobiografía de un violinista... Héctor Olvera Curiel”, que la noche del viernes fue presentado en el Centro Cultural Multiversidad, ante familiares, amigos y admiradores del músico.

Acompañado por José Ángel Pescador Osuna, su amigo desde la juventud, el músico mexicano, quien en 1962 fue becado para estudiar en Polonia, en la Escuela Superior Estatal de Música de Varsovia, actualmente llamada Universidad de Música Federico Chopin, dado su virtuosismo con el violín, habló sobre algunos detalles poco conocidos de su primera infancia y el despertar de su vocación musical.

“El título nos deja claro de qué se trata el libro, sin embargo, es importante destacar que sin ser escritor o historiador, Héctor nos deja perfectamente claro por qué lo escribió, cómo lo escribió, qué estaba pensando y qué estaba detrás de su vida personal y profesional cuando lo escribió”, expuso Pescador Osuna sobre el ejemplar que además contiene más de 70 fotografías que complementan el escrito.

Editado e impreso en Horson Ediciones, el libro que narra en primera persona la vida personal y logros profesionales del músico de origen jalisciense cuenta con el prólogo de Mario Niebla Álvarez y una presentación de la directora de Cultura Extendida del Centro Cultural Multiversidad, quienes reconocen en Héctor Olvera a un hombre que gracias a su talento e inteligencia puso muy en alto el nombre de México en el ámbito musical.

“Este libro fue para mí una meta, lo vine trabajando durante dos años, yo no estaba tan seguro de que fuera válido que uno mismo hiciera este trabajo de biografía, pero la maestra Maru (Olga María Enciso), me convenció diciendo ‘maestro, usted no tiene idea de cuántas personas lo admiran y quieren saber más sobre usted’, y fue así que hoy lo pongo en sus manos (el libro)”, expresó el violinista.

La noche de la presentación de la autobiografía del maestro Olvera, quienes compraron el libro también pudieron llevarse de regalo un disco compacto con música semiclásica y mexicana, interpretada por el músico, lo cual fue muy apreciado por el público, ya que muchos de los asistentes tenían la idea de que además de escucharlo hablar de su vida, también tendrían la oportunidad de disfrutar de alguna pieza.

Destacó entre el público la esposa y la hija del maestro Héctor Olvera, la también violinista Bárbara Klessa y la pianista Marthalicia Olvera Klessa.