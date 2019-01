Comparten famosos mensaje de Año Nuevo

Salud, amor, éxito y trabajo son algunos de los deseos que Lucero, Jaime Camil y Franco de Vita compartieron a través de sus redes sociales para este 2019

Que se cumplan todos sus deseos, que se disfruten más momentos con la familia, salud, éxito, experiencias nuevas y mucho más, fueron los mensajes de año nuevo que enviaron famosos como Lucero, Jaime Camil, Claudia Álvarez y Franco de Vita a sus fans, haciendo uso de sus redes sociales, compartió.

LUCERO

Mediante un video, la cantante mexicana Lucero agradeció a sus seguidores el cariño y apoyo que le brindaron durante el año que concluye.

“Deseo que el año que empieza sea maravilloso en todos los aspectos. Quiero que se les cumplan todos sus deseos y quiero agradecerles profundamente todo lo que ha sucedido, lo que tiene que ver con mi carrera, con ustedes como público, como fans y lucerinos maravillosos”, escribió.

También pidió que 2019 "sea precioso y puedan disfrutarlo en compañía de todas las personas que aman. Yo muy feliz de compartir con ustedes un año más que sea de mucho éxito, mucha salud y amor para todos y que tengan lo mejor siempre. Les mando un abrazo enorme y feliz año nuevo”, añadió la “Novia de América”.

JAIME CAMIL

El actor Jaime Camil se refirió a la gente que más valora y que tiene siempre en su mente: “Les deseo un año lleno de salud a ustedes, a sus amigos y familiares (si no tenemos eso, no tenemos nada). Mucha diversión, experiencias nuevas, sonrisas ilimitadas y éxito descontrolado”.

CLAUDIA ÁLVAREZ

Me hiciste ver el potencial que tengo para levantarme de las caídas, el ser más intuitiva para ver quién entra a mi hogar y seguir ese sexto sentido que me avisa cuando algo o alguien tiene que estar fuera de mi vida. Me hiciste viajar y enamorarme más, trabajar en la obra de teatro con la que más he reído en la vida.

“Me hiciste ponerme una gran meta como fue hacer mi primer Maratón y lo logré. Me diste un gran golpe que me ayudó a ver que tengo que estar a las vivas en la vida, pero lo más hermoso es que lo aprendido en este año lo valoro y me ayuda a empezar este 2019 con mi mejor energía y disposición para que sea mi año. Ahí te voy 2019, a volar cada día más alto”, compartió.

FRANCO DE VITA

Con guitarra en mano, a través de un video, el cantautor Franco de Vita entonó una canción y escribió:

“Ojalá que el amor no te llegue a faltar, ojalá. Que la paz esté siempre a donde tú vas, ojalá. Que los muros que quieren alzar se abrirán y tus sueños dejarlos pasar, ojalá”.

ANGÉLICA MARÍA

“La novia de México” también se dio el tiempo de agradecer: “Mis niños preciosos: Gracias por un año en el que me dieron más amor que nunca. Gracias por darme ganas de seguir trabajando y de vivir. Los amo”.

