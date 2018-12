CompartirÃ¡ el doctor Giordano PÃ©rez Gaxiola Historias de terror para mamÃ¡s

PUBLICACIÓN

Compartirá el doctor Giordano Pérez Gaxiola Historias de terror para mamás

El pediatra Giordano Pérez Gaxiola presentará su libro el lunes, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario

Nelly Sánchez

La crianza infantil está llena de emociones, como en una montaña rusa, en un momento las padres se divierten con sus hijos y un segundo después, quieren gritar de desesperación, así lo considera el doctor Giordano Pérez Gaxiola y lo compartirá en la presentación de su libro Historias de terror para mamás, el lunes, a las 19:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Se trata de su más reciente libro, publicado por Andraval Ediciones, donde además de compartir una serie de microrrelatos con estas historias de "terror", despeja dudas y mitos sobre salud.

"Se trata de todas las cosas, situaciones, circunstancias en la crianza de nuestros hijos, ellos nos hacen gritar y todas las historias de terror que vienen ahí es en el sentido amable de la palabra, por decir un ejemplo, el niño que no se quiere meter a bañar y luego no lo puedes sacar del baño", dice.

"El libro contiene muchas historias de la vida diaria así como información sobre consejos en salud infantil que también te desesperan, porque muchas personas te dicen que sí hagas esto, y otras te dicen que no lo hagas, que sí les des de comer esto y otras que no, que sí los pongas a hacer esto, que no los pongas... todos esos consejos son muy bien intencionados, pero a veces pueden ser a veces incorrectos o francamente nocivos".

Esta serie de historias las empezó a compartir en redes sociales como Facebook hace tres años, por el puro interés de contar las vivencias con sus hijos y lo que escuchaba de pacientes y amigos.

"Nació solo por compartir algo que causara gracia en Facebook".

Pero como además se dedica a proyectos de educación, alfabetización en salud, divulgación científica y su labor es disipar mitos y buscar la evidencia científica de muchas cosas que se dicen o se hacen, pensó que si unía ambas cosas, podría salir un libro con un contenido que valía la pena.

Así despeja grandes mitos, como el que un eclipse afecte a las embarazadas, que si los recién nacidos pueden tomar agua, si se puede o no tomar leche cuando se tiene gripa, si el gatear es imprescindible para el desarrollo de los niños, sobre las vacunas, la fiebre, los dolores de hueso, la baba y la dentición, entre otras.

Y aunque "las historias de terror" se dan toda la vida, porque se van modificando, en la adolescencia, cuando entran en la secundaria o preparatoria y empiezan a salir en la noche, las del libro están enfocadas desde el embarazo hasta los primeros 6 años de vida.

"Tal vez pudiera haber uno de Historias de terror 2 para la adolescencia", considera.

Son historias ficticias, basadas en la vida real, cápsulas con la historia de terror, ilustradas por sus hijos.

Maritza López, directora de Andraval, recordó que cuando Pérez Gaxiola le contó el proyecto le pareció muy interesante, pues es mamá y son muchas las dudas las que se tienen.

"Y qué maravilla encontrar un lugar a la mano donde podamos resolver todas esas dudas y de manera muy accesible, sin tener que ir a una consulta para cosas tan comunes, pues muchas veces comete uno errores por andar siguiendo consejos de la gente"

Lo acompañarán en la presentación la doctora Estela Robledo, que es pediatra y mamá, así como Maritza López, editora del libro y también mamá.

PARA SABER

Giordano Pérez Gaxiola escribe desde hace dos años una columna semanal en Noroeste, donde despeja mitos sobre diversas situaciones en la crianza y salud de los niños, que a si vez se publica en la Fundación Epistemónikos, donde lo llaman Cazamitos.