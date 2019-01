CompartirÃ¡ Guadalupe Diez de Sollano sus 'Relatos de encanto y desilusiÃ³n'

LIBRO

Compartirá Guadalupe Diez de Sollano sus 'Relatos de encanto y desilusión'

Guadalupe Diez de Sollano presentará su libro de cuentos el jueves 31, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario

Nelly Sánchez

El amor es el sentimiento motor de la condición humana y esto lo aborda Guadalupe Diez de Sollano en su libro Relatos de encanto y desilusión, que presentará el jueves 31, a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Se trata de su primer libro, en el que reúne 60 cuentos cortos sobre las relaciones de pareja y los divide en dos partes: Entre el empedrado y los techos de teja, Entre el pavimento y las luces de neón.

"El común denominador de los relatos son el amor y desamor, cuando uno está enamorado todo es encantador, y cuando el enamoramiento se pasa y empiezan las desilusiones, de ahí el nombre", dice la autora.

Guadalupe Diez de Sollano Elcoro es originaria de Guadalajara, a los 20 años, cuando se casó con Rodolfo Cruz del Rincón, se vino a vivir a Culiacán, donde nacieron sus cuatro hijos. Y durante su residencia, de 35 años, participó en el nacimiento de la Escuela Activa Integral, de la que posteriormente fue directora durante 10 años.

Desde hace 13 años vive en Tapalpa, un poblado que se ubica en la sierra de Jalisco, donde se ha dado a la tarea de fomentar el hábito de la lectura entre los niños y las señoras.

Por eso, venir a presentar su libro aquí, antes que en ningún otro lado, es muy importante para ella.

"Sinaloa tiene un lugar muy especial en mi corazón, yo quiero mucho a Sinaloa, muchísimo. Llegué de 20 años recién cumplidos, y me vine a Tapalpa de 55, viví 35 años ahí, en los cuales nacieron mis cuatro hijos, hicimos muchos amigos muy queridos, a la fecha muy queridos", asegura.

"Yo quiero a la gente de Sinaloa, tiene cualidades encantadoras, son derechas, generosas, de una sola pieza, me encantan y qué decir de sus atardeceres, sus playas, sus ríos, su comida, todo me encanta".

En Relatos de encanto y desilusión narra las historias que ha visto a lo largo de su vida.

"Son historias no solamente del pueblo, también de las ciudades, no es de este pueblo es de todos los pueblos, es condición humana, le cambias de idioma, costumbres y tradiciones, pero al final de cuentas los chinos se enamoran, los indígenas se enamoran, nosotros nos enamoramos, todo mundo".

Desde pequeña, Diez de Sollano ha cultivado el gusto por escribir, en la escuela hacía cuentos, narraciones y descripciones, luego su escritura personal, a través de un diario o con cartas a sus amigos, sus hijos y hermanos. Ahora lo hace con un libro.

"Me fui con calma, hace como unos 10 años ya lo tenía listo y se quedó guardado en el cajón, no me animaba a publicarlo, sentía que necesitaba escribir más, así se quedó y lo olvidé".

Pero hace un año, en vacaciones de Semana Santa, recuerda, estuvieron sus hijos con ella y Esteban, el menor, y su esposa Mariana, le preguntaron por el libro, le pidieron la memoria USB y al día siguiente en la mañana, ya lo tenían en Amazon, en edición Kindle.

Meses después, una cuñada, viuda de uno de sus hermanos, le llamó una noche para darle la sorpresa de su vida: la publicación de su libro en papel.

"Que este libro esté impreso, se lo debo a Aurora Velasco, autora de "Hasta el año que viene" novela corta, y otros títulos, que me dio la sorpresa de publicar la primera edición como un regalo maravilloso.

La portada la dibujó un amigo muy querido de la infancia, Miguel Díaz Reynoso y espero, para la siguiente edición, tener dibujos de otro amigo, en cada cuento".

La editorial es La Otra Banda, de Querétaro, que abrió un grupo de escritores noveles ante la dificultad de conseguir un lugar en las editoriales grandes y famosas.

"Eso fue muy impactante, que de repente mi libro ya estuviera impreso, es un detalle muy amoroso, generoso, porque una cosa es tener el libro digital y otra en tus manos, en papel, me quiso dar ese regalo, hizo una impresión pequeña de 100 libros, luego me entregó los archivos y yo ya hice la segunda impresión, con ese empujón enorme que me dio".

Y aunque ella lee en Kindle, asegura que prefiere el papel.

El libro está dividido en dos partes, añade, porque las circunstancias y condiciones de vida son diferentes en el pueblo y la ciudad.

"Aunque el sentimiento, el motor digo yo, de la actividad humana es el amor, es el mismo, pero las circunstancias cambian, también cambia un poco la manera de ver las cosas, por eso separé", advierte.

"Una mujer en la ciudad tiene mucha más libertad de relación, de acción, de decisión, que la del campo, la mujer que se enamora aquí en el campo va a actuar diferente, esa libertad está mucho más restringida aún".

Actualmente, Diez de Sollano impulsa y fomenta la lectura, experiencia que le ha sido muy enriquecedora.

"Ha sido una experiencia muy hermosa, satisfactoria, los niños de Tapalpa son asiduos lectores, cada semana se llevan un libro, a la siguiente semana dan su reporte, quitando las semanas de vacaciones, leen entre 40 y 45 libros al año, igual que Islandia", compara.

"La verdad es que es increíble, tengo varios grupos, y tengo un grupo de señoras, también muy lectoras, que sí leen dos por mes o uno si está muy grueso, pero tenemos sesión para comentar avances. Además, tengo tres casitas en la calle que dicen Toma uno, regresa uno y cada 15 días las reviso y pongo nuevos libros".

Y en el terreno de la escritura, sigue trabajando, pero de eso prefiere no adelantar nada hasta que todo, como dice, haya cuajado.

"Pero mi primera presentación será con ustedes, en Sinaloa".

-PERFIL

Guadalupe Diez de Sollano Elcoro

Nació en Guadalajara, en 1950

A los 20 años se casé con Rodolfo Cruz del Rincón y se vinieron a vivir a Culiacán, donde nacieron y crecieron sus cuatro hijos.

Participó en el nacimiento de la Escuela Activa Integral.

Fue Directora General de la Escuela Activa Integral durante diez ciclos escolares, trabajo que dejó para vivir en Tapalpa.

Tuvo un programa en Radio UAS, EDUC-ACTIVO, durante ocho años.

En Tapalpa organiza Talleres de Fomento a la Lectura gratuitos en diferentes barrios del pueblo, con niños, adolescentes y adultos.