Alumna del Instituto Jean Piaget

Competirá Danna Ramírez en Congreso Internacional de Ciencia

El proyecto Oxfish, oxigenador sustentable para la crianza de especies acuáticas ganó un lugar en el Congreso Juvenil Internacional para la Ciencia 2021 Asia Pacífico

Nelly Sánchez

Hacer una investigación, montar un laboratorio en casa y criar tilapias, en el proyecto Oxfish, Oxigenador sustentable para la crianza de especies acuáticas, dio a Danna Paulett Ramírez López, un lugar en el Congreso Juvenil Internacional para la Ciencia 2021 Asia Pacífico.

A sus 15 años, la alumna de secundaria del Instituto Jean Piaget compitió a nivel Sinaloa, luego en nacional y este año lo llevará a la competencia internacional.

"Estoy muy entusiasmada, le veo futuro a este proyecto porque ayudaría mucho, especialmente en las zonas rurales, donde los peces están en agua estancada y la única oxigenación que reciben es cuando llueve o cuando hay movimiento del agua", dijo.

La estudiante señaló que cuando se trata de crianza de especies acuáticas, la oxigenación es muy importante para ver si está saludable, saber qué tanto va a crecer y qué tan activa estará la producción y la calidad de la carne que va a tener el pez.

Rosa Amelia Trejo Castro, maestra de Ciencias de segundo de secundaria y asesora de Danna, comentó que todos los años se buscan competidores científicos, emprendedores en la ciencia, así como concursos de prototipos científicos funcionales.

"Es toda una investigación lo que se hace para poder llegar a este concursos, Expo Ciencia Sinaloa se hace todos los años, este año fue virtual, por la pandemia, Danna participó en Sinaloa y pasó al nacional, este año llevará su proyecto al internacional".

Oxfish, Oxigenador sustentable para la crianza de especies acuáticas, señaló, es para fomentar la crianza de especies, especialmente en lagos, lagunas y presas.

"Sobre todo en comunidades con mucha escasez de trabajo, producción, recursos, y se pueda fomentar una especie de crianzas para la venta, más ecológicas, crianzas naturales, sin hormonas y a su vez ayudar en la parte económica al poblado".

La académica destacó la importancia de fomentar este tipo de actividades en los alumnos.

"El Instituto Jean Piaget siempre está al día y busca que sea un aprendizaje realmente significativo para la vida y eso implica que los alumnos se hagan emprendedores, en mi caso en el tema de la ciencia, y sean altamente productivos porque se capacitan en todas las áreas", apuntó.

"Este tipo de proyectos no solo les da el aprendizaje de contenidos, sino que ven la realidad y ellos se van perfilando a todas las áreas científicas, matemáticas, robótica, porque van viendo todos los usos de las tecnologías actuales".

Agregó que es una investigación profunda que hacen a una corta edad, como Danna, que acaba de cumplir 15 años y no es novata en este tipo de proyectos.

"Ella ha trabajado mucho, tiene premios internacionales y cada vez es más su progreso, la experiencia que tiene es mucha y los logros que ha tenido a su corta edad, son impresionantes, participó en Expociencias Nacional 2020, logrando el pase al Congreso Juvenil Internacional para la Ciencia 2021 Asia Pacífico".

Y en este trabajo, destacó destacó el apoyo de los padres de familia.

"Danna tuvo que implementar una crianza acuícola en casa, tiene peces, báscula, medidor de oxígeno, de ph, está criando las especies, para que la distancia no sea impedimento en la investigación, realmente es compromiso de 24 horas todo el año", dijo.

"Es un laboratorio que tiene que estar en casa y para lograrlo tiene que haber apoyo de los padres, la institución que siempre la ha respaldado y situaciones como ir a campo, con todas las medidas de higiene".

El concurso puede ser entre junio y octubre, dado que se quiere que sea de manera presencial. Se están esperando los permisos, una vez que se de la campaña de vacunación en México, que sería la sede del concurso.

"Japón capitanea el concurso y está solicitando que se haga presencial, primera vez en México y prefiere esperar a que haya las condiciones. La sede sería Cancún, no lo han confirmado, porque están esperando, en dado caso que no sea presencial, sería en Japón y Danna tendría que ir a participar a ese país", adelantó Trejo Castro.

A unos meses de ese momento, Danna asegura que sigue trabajando.

"Espero desarrollar mejor el proyecto, ahorita estoy criando unas cuantas tilapias con mi proyecto para verificar cómo funciona y qué tanto crecen y si puede llegar a apoyar realmente. Espero mucho de este concurso, la verdad estoy muy emocionada, y siento que va a estar muy bien poder ir y ver los demás proyectos y el participar ya es un gran logro".

Logros académicos

Diploma de Honor en Artes, en el Instituto Columbia International College, Junio 2018.

Primer lugar de Ciencias en el Instituto Columbia International College, Junio 2018.

Participación en competencia Matemática en Center for Education in Mathematics and Computing, University of Waterloo, Junio 2018.

Participación como Delegado ONU en parlamento juvenil O,MUN, Turquía, Diciembre 2018.

Presentación del Proyecto AstroPhoto en Expociencias Sinaloa 2019, logrando Pase Nacional a Expociencias Nacional 2019 en Monterrey, Nuevo León.

Pase Internacional a OpenScience Cambre, Coruña, España; Septiembre 2019.

Ranking 7, en la Feria Internacional de Ciencias OpenScience Cambre, España 2019.

Presentación en Expociencias Nacional 2019, Monterrey, Nuevo León; Noviembre 2019.

Presentación del Proyecto PhotoSpace, en Proyecto Multimedia 2020, Mazatlán. Febrero 2019.

Medalla de Bronce en Proyecto Multimedia 2020, Mazatlán, Febrero 2020.

Organizadora del Primer Concurso de Fotografía Científica PictureFest2020, para alumnos de secundaria del Instituto Jean Piaget del Río y Colaboradora de PictureFest 2020 para los niveles de Primaria y Preescolar.

En estos momentos se encuentra preparando su nuevo proyecto científico GeoSurfer.

Participación en Expociencias Sinaloa, logrando el pase Nacional a Expociencias Nacional 2020.

Participación en Expociencias Nacional 2020, logrando el pase Internacional Asia Pacific Conference of Young Scientists 2021.