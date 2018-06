Compiten Del Toro y Derbez por premio Imagen - Noroeste

Compiten Del Toro y Derbez por premio Imagen

Anuncian a los postulados a los Premios que reconocen los retratos positivos y la excelencia creativa de los latinos en Hollywood

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Antonio Banderas, Eugenio Derbez y Guillermo del Toro figuran entre los más de cien postulados a los Premios Imagen, que reconocen los retratos positivos y la excelencia creativa de los latinos en Hollywood.

Según dio a conocer el jueves la Fundación Imagen, que concede los galardones, la trigésima tercera gala de estos premios se celebrará el próximo 25 de agosto en Los Ángeles, en la que se conocerá a los ganadores en 18 categorías en cine y televisión que incluyen, entre otros, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Entre las postuladas a Mejor Película figuran La forma del agua y Coco, así como los directores de ambas cintas, Guillermo del Toro, y Lee Unkrich y Adrián Molina por la cinta animada de Disney Pixar, publicó yucatan.com.mx.

En el apartado Mejor Actor en Película, Eugenio Derbez y Eva Longoria figuran por su trabajo en el “remake” de la película Overboard, la cual está entre las postuladas a mejor película, además de las actrices Natalie Morales e Yvette Monreal y los actores Andy García y Mel Rodríguez, entre otros.

Entre las candidatas a Mejor Actriz de televisión figuran Alice Braga, América Ferrera, Isabella Gómez, Justina Machado, Aubrey Plaza y Katie Stevens, mientras que Antonio Banderas, E.J. Bonilla, Joaquim de Almeida, Alfonso Herrera y Edgar Ramírez son algunos de los postulados a Mejor Actor de Televisión.

Algunos de los programas de televisión que están en la terna de Drama en Horario Estelar son“The Crossing, Law & Order: SVU, Queen Of The South y Major Crimes, y en el caso de las comedias figuran Brooklyn Nine-Nine, Jane The Virgin, Modern Family, One Day At A Time y Superstore.

A lo largo de las diferentes ediciones de estos premios, establecidos en 1985 por sugerencia del veterano productor televisivo Norman Lear, según explica la organización, han sido reconocidas figuras como Rita Moreno, Salma Hayek, John Leguizamo, Martin Sheen y Gina Rodríguez, entre otros artistas.