Complicado aÃ±o para el ajedrez mazatleco

Complicado año para el ajedrez mazatleco

La falta de apoyo y de espacios para practicarlo ha propiciado resultados no tan positivos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La disciplina de ajedrez en este 2018 vivió una situación muy difícil en varios aspectos.

Falta de espacios para llevar a cabo su práctica, patrocinadores muy escasos, lo que al final marcó resultados complicados a nivel local.

El presidente del comité, Luis Leyva Trujillo, dividió en dos ciclos en el año lo sucedido en el deporte ciencia.

“De enero a junio tuvimos la problemática de conseguir lugares para realizar torneos. En Plaza Sendero cambiaron de administrador y de políticas internas, lo que provocó que ya no se pudieran llevar a cabo torneos ahí, después que en su momento ellos se habían acercado a nosotros para realizar y promocionar eventos en su lugar”, explicó Leyva Trujillo.

“Ellos (Sendero) nos lo pidieron porque estaban pasando por rachas negativas, se comprometieron con ayudarnos con premiaciones, algo que no sucedió. En mi caso, al no ver el respaldo, decidí mejor ya no tener actividad ahí, por lo que en varios meses tuve que cancelar algunos eventos por falta de sede”.

Continuaron los problemas

El comité se trasladó al Centro Deportivo Benito Juárez, lugar donde tampoco recibió el apoyo requerido.

“Hicimos algunos torneos en los campitos de la Juárez, pero ahí nunca nos prestaron gratis, cobran la renta y la verdad no es redituable, debido a que el Comité de Ajedrez trabaja por los deportistas con cuotas mínimas para pagar el arbitraje.

“Entonces, el pagar arbitraje, mesas, sillas y renta del lugar es difícil, fue por eso que se tuvieron dificultades para promocionar adecuadamente”.

Señaló que de julio a diciembre se solucionó el aspecto de sede y mobiliario, aunque fue el turno de falta de patrocinadores, ya que dependiendo del tipo de gobierno, es el apoyo que se tiene al ajedrez.

La problemática por la que se atravesó significó un balance negativo en el proceso de Olimpiada.

“Le fue muy mal a Sinaloa en esta ocasión, este año fue histórico, nadie pasó al nacional por primera vez en décadas, es por eso que siento que fue un reflejo de la falta de apoyo al deporte a nivel estado.

“A pesar de existir varios campeones nacionales a nivel Infantil, el resultado en competencias oficiales fue muy malo, no se pudo hacer nada”.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian el Campeonato Nacional de Ajedrez Valladolid

Crece interés

Pero no todo fue gris en la disciplina de ajedrez, luego que la afluencia de prácticamente sigue en aumento año con año.

“En relación a la incursión de nuevos valores este año fue excelente, se está trabajando en varias escuelas de Mazatlán, el ajedrez está creciendo en número de participantes. Todos los maestros estamos enseñando a alumnos con la mentalidad de participar en eventos y estar en constante superación”.

Adelantó que en el 2019 se continuará elevando la cantidad de deportistas activos y se llevarán a cabo torneos con mayor frecuencia.

También destacó que en lo que sí se brilló fue en los Juegos Deportivos Nacionales y torneos de carácter internacional.