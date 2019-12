Compra de camioneta no opaca ahorro de $400 millones: Alcalde de MazatlÃ¡n

Compra de camioneta no opaca ahorro de $400 millones: Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres subraya que en su administración han ahorrado cerca de 400 millones de pesos, y que la camioneta de un millón 66 mil pesos se adquirió fue porque la Presidencia no tenía asignado ningún vehículo

Antonio Olazábal

El haberse comprado una camioneta de más de un millón 66 mil pesos no opaca las buenas finanzas que ha tenido su administración, donde se han ahorrado casi 400 millones de pesos, aseveró Luis Guillermo Benítez Torres.

Entrevistado antes del foro 'Aplicación de la Ley de Disciplina Financiera en el Contexto Municipal y la Deuda como Detonante de Crecimiento', donde el Alcalde de Mazatlán fue invitado, el morenista dijo que explicaría la compra de su camioneta, pero sostuvo que el haber ahorrado 400 pesos habla bien de su Gobierno.

"También lo voy a tocar (tema de la camioneta) ahorrar casi 400 millones de pesos en un año, yo creo que habla muy claro, porque no sólo se ahorra haciendo que haya más ingresos, se ahorra siendo cuidadoso con los recursos", compartió.

El pasado 19 de octubre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en su acta 172/2019, aprobó el 19 de octubre la solicitud de la Secretaría de Presidencia el adquirir un vehículo Chevrolet Tahoe con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Benítez Torres explicó que esta adquisición se realizó porque su dependencia no tenía ningún vehículo, y que esto era así porque los anteriores presidentes robaban tanto que ni carro necesitaban.

"La verdad es que la Presidencia Municipal, curiosamente no tenía asignado ningún automóvil todas las direcciones tienen asignados, menos la Presidencia Municipal, lógicamente yo no entendía por qué hasta que llegué ahí, roban tanto que ni ocupan que la ciudad les ponga un carro...como nosotros no venimos a robar, sí ocupamos un carro para cumplir con nuestro trabajo".

--¿Y era necesaria una camioneta de esas características?

"Es la misma que tenía, nada más que ocho años vieja, nada más que con la actualización de los precios cuesta eso hoy, no es que hayamos comprado algo más caro...costó un millón 066 mil pesos".