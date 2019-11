ComprarÃ¡n nuevo auto para Alcalde de MazatlÃ¡n por 1.2 millones de pesos

Comprarán nuevo auto para Alcalde de Mazatlán por 1.2 millones de pesos

La síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño se niega a firmar el acta de comité de adquisiciones por considerarlo un gasto excesivo, tomando en cuenta que el actual vehículo está en buenas condiciones

Sibely Cañedo

Congruencia, es lo que pide la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al revelar que el comité de adquisiciones del municipio de Mazatlán aprobó la compra de un vehículo para su uso personal por 1.2 millones de pesos.

“Fue el martes de la semana pasada, me llevaron el documento a firmar; entonces no lo quise firmar porque no va de acuerdo a la austeridad y a los ahorros que se van a hacer; hay ahorros pero con un millón 200 mil pesos, lo puedes meter a una calle, ahí se requiere, la gente necesita otras cosas”, declaró la funcionaria.

Tampoco firmó el regidor Rodolfo Cardona, presidente de la comisión de Hacienda del Cabildo e integrante del comité de adquisiciones, al parecer por los mismos motivos que la síndica. Sin embargo, el resto avaló la adquisición, por lo que se trataría de una transacción aprobada por mayoría con carácter legal.

“Sería legal, pero inmoral”, insistió la síndica, quien alega que el actual vehículo asignado al alcalde, una Suburban negra, se encuentra en buenas condiciones, así que ve este como un gasto excesivo e innecesario.

“¿Para qué quiere un vehículo tan caro si va a andar aquí?, es más, si te vas a las colonias marginadas, es una ofensa que llegues en un carro tan costoso”, cuestionó Bojórquez.

De acuerdo con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, corresponde al Oficial Mayor en turno presidir el comité de adquisiciones, actualmente Javier Lira González, quien asumió el cargo el 6 de julio pasado en sustitución de Verónica Bátiz.

El comité de adquisiciones es conformado, además, por el secretario del Ayuntamiento; el Tesorero municipal; el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable; el director de Obras Públicas; y el contralor municipal como testigo de calidad.

La síndica procuradora aclaró que ella no estuvo presente en la sesión respectiva. Envió a un comisionado, quien le mostró el acta de sesión para su firma ;y al ver de lo que trataba, tomó la decisión de no comprometer su rúbrica.

No es la primera vez que Elsa Bojórquez Mascareño cuestiona al comité de adquisiciones. Lo mismo pasó el mes pasado con la contratación de servicios para impartir dos cursos de derechos humanos a personal del Tribunal de Barandilla, uno por 280 mil pesos y otro por 190 mil pesos, puesto que se puede solicitar apoyo al Congreso del Estado para evitar esas erogaciones. De igual manera, no ha dado su voto para avalar los gastos en publicidad oficial, programados por el área de comunicación social, entre otras contrataciones.

CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO

-Presidente: Oficial Mayor (Javier Lira González)

-Primer vocal: Secretario del Ayuntamiento (José de Jesús Flores Segura)

-Segundo vocal: Tesorero municipal (Javier Alarcón Lizárraga)

-Tercer vocal: Síndico procurador (Elsa Bojórquez)

-Cuarto vocal: Director de Planeación (Jorge Estavillo Kelly)

-Quinto vocal: Director de Obras Públicas (Juan de Dios Garay Velázquez)

-Sexto vocal: Regidor de la comisión de Hacienda del Cabildo (Rodolfo Cardona)

-Testigo de calidad: contralor municipal (Rafael Padilla Díaz)

Fuente: Reglamento de Adquisiciones del municipio de Mazatlán