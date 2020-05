Lilia Carolina López Ceniceros

Comprometida con la paz y el desarrollo social

La directora de la Fundación Cárdenas, comparte el compromiso de estar al frente de la organización

Franco Parra

Culiacán._ Hace cinco años inició el reto profesional de Lilia Carolina López Ceniceros, quien comparte cómo fue su ingreso a la fundación y la enseñanza que le ha dejado pertenecer a ésta.

“Profesionalmente es el reto de trabajar en Villa Juárez, Navolato, para procurar la paz y el desarrollo social de la comunidad fomentando la participación ciudadana”.

“Fue en marzo de 2015, la invitación de Daniel Cárdenas Izábal para colaborar en un proyecto de apoyo a los hijos de sus trabajadores del campo, que luego dio pie a la creación de la Fundación Cárdenas”, dice.

Entre Rosy de Ordaz, Marco Esteban Ojeda y Conny Zazueta.

Manifiesta su compromiso

Dirigir la Fundación Cárdenas ha sido un gran compromiso, ya que es un agradecimiento hacia las personas que han trabajo por la economía.

“Representar a la fundación es un compromiso total de servicio a la comunidad agrícola, especialmente a hijos de familias de trabajadores que por años han dado tanto a la economía de nuestro Estado y, por ende, a nuestro País”, expresa.

En su papel como directora, Lilia desempeña diversas actividades, además de representar a la institución en foros.

“Como directora, algunas de las funciones que realizo son la elaboración del programa de trabajo anual, la implementación de proyectos comunitarios, encontrar aliados y socios para diferentes iniciativas sociales entre las organizaciones de la sociedad civil, empresas, ciudadanos y los tres niveles de gobierno, así como representar a la institución en diferentes foros”, dijo.

Además se desempeña como docente de licenciatura y maestría, impartiendo sus conocimientos en el área de Pedagogía, sin dejar de lado su vida personal.

“Imparto clases a nivel licenciatura o maestría sobre Pedagogía y desarrollo comunitario. Colaboro activamente de manera personal en diferentes iniciativas ciudadanas. Me encanta ir al cine y reunirme con amigas”, comparte.

Lilia Carolina se define como una persona responsable, le gusta aprender todo el tiempo, es dedicada y hasta suele ser divertida, por ello ha sabido combinar las actividades de su vida personal con la laboral de la mejor manera.

“Teniendo claro cuáles son las prioridades en el trabajo y en casa, delegando lo más posible y recordando que siempre tenemos opción de elegir”, señala.

Lilia Carolina ha representado a la fundación en diferentes foros.

Predicar con el ejemplo

Para Lilia, la carencia de valores se debe a una sociedad que empuja a vivir rápido, consumiendo mucho de todo, buscando satisfactores inmediatos aún a costa de otros seres humanos, animales y del medio ambiente. Por ello, considera que los valores se deben transmitir a los hijos en el hogar.

“Los papás podemos empezar por dar el ejemplo de los valores que queremos enseñarles. No podemos pedirles lo que no hacemos nosotros mismos. Igualmente hay que dedicarles el tiempo, haciendo a un lado el celular, ellos tienen mucho qué decirnos y no los oímos entre tantas preocupaciones, tanto ruido”, explica.

“Si afinamos el oído podremos captar por dónde le llega mejor el mensaje a cada quien. Todos los niños son diferentes, así que las estrategias que usamos para enseñar valores en casa pueden variar para cada quien”.

Para finalizar, comparte de qué manera contribuye en la sociedad como ser humano y madre de familia.

“Tratando de vivir con más conciencia y siendo proactiva en los temas que me interesan, haciendo con alegría mi trabajo de mamá y como profesionista”, finaliza.

MENSAJE

“La esperanza y el miedo no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Invita a uno a quedarse”.

Maya Angelou.

PERFIL

Profesión: Maestra, directora de Fundación Cárdenas AC y coordinadora de Rescatemos de Corazón Villa Juárez.

Familia: Está integrada por su hija, Carolina; su mamá, Tina de López. Y tiene dos hermanos, Bri y Ernesto López Ceniceros; además de sus sobrinas, Alina, Ángela, Isabel, Marisela y Cristina.

Pasatiempo: Cantar, por lo que es miembro del coro de la comunidad de Culiacán dirigido por Gordon Campbell.