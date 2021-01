Comuna de Escuinapa debe considerar apoyo al pago de la CFE para garantizar el agua potable: Diputado

Édgar Goznález Zataráin dice que se tienen que buscar los mecanismos para acordar pagos con CFE y evitar que se suspenda el suministro de agua portable

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La Comuna debe considerar el apoyo al pago de energía para garantizar el agua potable, ya que no se puede privar a la población de un servicio básico, manifestó el Diputado local Édgar González Zataráin.

“La situación de las juntas (de agua potable) es complicada, en muchos municipios, si no asumes esa responsabilidad como gobierno dejas no solo a la Junta sino a la población a la deriva, tienes que buscar apoyar con recursos”, dijo.

La situación que tiene la Jumapae que en los últimos quince días ha tenido suspensión de energía a los acueductos del Baluarte- Escuinapa y Baluarte- Teacapán, no ha sido llevado al Congreso del Estado, no están notificados por el Municipio.

Desconoce la razón de que el Alcalde Emmett Soto Grave, no haya solicitado el apoyo, pero indicó que tampoco puede justificar que no se paga energía porque la población no está al corriente con el pago del servicio.

“No te puedes quitar esa responsabilidad de Jumapae, tienes que asumirla como Alcalde, tienes que buscar sacarla adelante, si no para que en algunas cosas asumes para recibir aplausos y otras no, otras que son de necesidad primordial como el agua”, dijo.

Se tienen que buscar los mecanismos para acordar pagos con CFE, privilegiando el diálogo, buscar recursos extraordinarios o bien pidiendo adelanto de participaciones, todo lo que garantice un pago al acuerdo, para evitar que se vuelva a suspender el servicio.

El legislador indicó que se tienen que buscar esquemas de cómo resolver y de ser posible presupuestar algún programa de apoyo a la Jumapae, aun por encima de obras públicas.

La población requiere más que obras, que se les cumpla con servicios básicos y el agua potable es uno de estos servicios necesarios, pues en este caso no es un problema de mantos freáticos sino de falta de pago de energía.

González Zataráin reprobó el hecho de que presuntamente la Jumapae se ha conectado al sistema de energía sin llegar a acuerdos con la CFE, pues indicó que no es la forma de resolver.

“Sé que puede haber desesperación de resolver el problema, que no puedes estar sin agua, pero como autoridad no puedes estar propiciando a que todos se conecten a los servicios de manera ilegal, es mejor sacrificar un programa del Ayuntamiento y que los recursos se vayan al agua potable, porque primero es el agua” dijo.

Se tiene que buscar la conciliación con Comisión Federal de Electricidad, el diálogo, la voluntad de ambas partes para que la población no se vea afectada en este servicio fundamental, manifestó.