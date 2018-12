Gobierno de Guasave incumple pago de aguinaldo a jubilados y estos enfurecen

Los $14 millones que llegaron el jueves solo alcanzaron para policías y tránsitos; y el miércoles se les depositará a ellos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El pago del aguinaldo prometido para este viernes por el Gobierno Municipal a los jubilados de confianza no fue depositado, lo que enfureció a los afectados que se manifestaron en la explanada del Palacio y encararon a la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Los jubilados desde antes de las 8:00 horas se reunieron en la sede del Ayuntamiento, con el plan de no moverse hasta que tuvieran el depósito en sus cuentas.

La Presidenta municipal arribó antes de las 11:00 horas, pero antes de encontrarse con los manifestantes entró al departamento de Recursos Humanos para saber los motivos del por qué no se había hecho el depósito para los jubilados, cuando un día antes habían informado que se les daría prioridad.

Minutos después, mientras el Tesorero Joel Quintero Castañeda trataba de “apagar el fuego” explicando que no habían alcanzado los 14 millones de pesos que recibieron del Gobierno del Estado un día antes, pero que más tardar el próximo miércoles tendrían ya su aguinaldo, llegó la Alcaldesa para avivar las llamas al reprochar a Daniel Armenta, líder de los jubilados, que su prima, la ex Presidenta Diana Armenta, era la causante de esta situación, por no provisionar esta prestación.

Ahí empezaron los gritos y reclamos entre ambas partes, el cual cesó cuando acordaron platicar el tema en la sala de Cabildo.

“El 26 vamos a tener el recurso del aguinaldo y el salario también, ténganos paciencia, yo ya platiqué con el Gobernador, ya platiqué con la Federación para nos den un adelanto de participaciones federales y llegan estos días”, dijo ya en tono sereno Leal López.

Y prometió que desde enero harán las provisiones necesarias no solo para que tengan sus depósitos quincenales en tiempo y forma, sino que en diciembre próximo reciban el aguinaldo dentro de los plazos que marca la ley.

“No queremos promesas, queremos hechos”, gritó un jubilado.

“Los hechos se van a dar, a lo mejor ahora en la tarde se puede reflejar ese saldo, solo les pedimos un poco de paciencia y una disculpa por todo lo que se ha dado, no me la voy a quitar diciendo que no tengo la culpa, tenemos parte de la responsabilidad, pero desde que entramos estamos gestionando el recurso porque nos dimos cuenta que no dejaron para aguinaldo ni para salarios”, aseveró la Alcaldesa.

La propuesta al final convenció a los manifestantes y ahora solo esperan que les cumplan con este compromiso de pago para más tardar el miércoles, por lo que enseguida de la reunión se retiraron a sus casas.