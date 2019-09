Comuna de MazatlÃ¡n defiende contrato con medios fuera de normativa

Comuna de Mazatlán defiende contrato con medios fuera de normativa

Jorge Contreras Núñez, director de Comunicación Social, dice que todo tipo de medios le sirve como estrategia de comunicación

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Gobierno municipal de Mazatlán defendió sus contratos de publicidad con portales de noticias fuera de la normativa.

Esto, luego de una investigación de Noroeste que señala que de los 30 medios de comunicación que integran el padrón de proveedores, muchos de ellos sólo con presencia en redes sociales, la mayoría no cumple con la Ley General de Comunicación Social y sólo cuatro están registrados en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación.

“Podrá haber medios que son aparentemente nuevos y que de un de repente pueden ser un ‘boom’, pueden ser virales, ahorita depende mucho de los contenidos y de los temas, por ahí va la vanguardia”, dijo Jorge Contreras Núñez, director de Comunicación Social del Gobierno municipal.

A la pregunta de que si esta clase de publicidad pagada con recurso público en portales de Facebook de reciente creación, con mínimo de seguidores, aparentemente sólo creados para buscar el convenio gubernamental, que únicamente replican boletines de prensa y eventos oficiales del Ayuntamiento, con un mínimo de interacciones de la ciudadanía les funcionaba como estrategia de comunicación, respondió que sí.

“Eso no lo limita, eso no lo impide, ¿eh?... (se interrumpe) yo respeto la política de información de cada medio, ahí no me meto”.

-¿Pero eso le sirve a ti, al ‘Químico’, al equipo de comunicación? ¿La estrategia tuya sí sirve?

“Sí, también nos hemos anunciado en tu periódico (Noroeste), hemos contratado ahí, en todos los medios. Sí nos sirve. Todo sirve en comunicación social”.

La investigación de Noroeste, publicada el domingo pasado, señala que los medios de comunicación proveedores del Ayuntamiento únicamente copian y pegan boletines de prensa, algunos sólo tienen presencia en redes sociales y que hay funcionarios públicos que aparecen en la lista.

Indica también que el presupuesto asignado a este rubro ha aumentado durante la administración municipal de “El Químico”, al pasar de 12.5 millones de pesos a 13.9 millones de pesos.

Contreras Núñez explicó en rueda de prensa, acompañado del Tesorero municipal y la coordinadora de Acceso a la Información Pública, Jesús Javier Alarcón Lizárraga y Gabriela de Diego Oropesa, que esta última cantidad sólo era un proyecto de presupuesto de egresos, el cual no se aprobó.

Según el Tesorero municipal lo que se aprobó fueron 12.9 millones de pesos pero que hasta ahora se ha gastado 5.6 millones de pesos.

Lo aprobado, sin embargo, continúa representando un incremento dentro de la administración morenista al pasar de 12.5 a 12.9 millones de pesos la cantidad aprobada para medios de comunicación.

El director de Comunicación Social señaló además que los proveedores pueden ejercer la publicidad porque cuentan con un respaldo fiscal y han estado ya en el padrón de proveedores.