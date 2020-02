Comuna defiende gasto en obra pÃºblica y asegura que el OCM malinterpretÃ³ nÃºmeros

Comuna defiende gasto en obra pública y asegura que el OCM malinterpretó números

En conferencia de prensa, el director de Bienestar Social Municipal, y no el Alcalde, asegura que el organismo ciudadano no supo leer adecuadamente las cifras

Netzahualcóyotl Ceballos

El Ayuntamiento de Mazatlán rechazó tener un subejercicio en la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y de obra pública directa en 2019.

Lo anterior, luego que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán denunciara la “desaparición” de 44 millones de pesos del FAISM.

El director de Bienestar Social Municipal dijo que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres les solicitó brindar una información pormenorizada de la situación que guarda el manejo de los recursos del FAISM durante 2019 y la obra pública con dinero propio del Ayuntamiento.

Explicó que el recurso de este fondo fue enviado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Aseguró que durante 2019, de los recursos del FAIS y los propios del Ayuntamiento se hicieron transferencias a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, porque esta paramunicipal es la que se encarga de las obras de drenaje y agua potable.

"Esos millones que hablan de que se desviaron, no; se transfirieron. ¿Por qué no aparece el concepto de recursos transferidos a la Junta de manera específica?, porque la contabilidad gubernamental tiene unos conceptos y unas categorías precisas", explicó.

“Es la falta de interpretación adecuada en el lenguaje contable, porque la nota se origina de una información en la cual habla que podría haber desvíos, no puede haber desvíos porque fue una transferencia que hicieron a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado”, declaró el funcionario municipal.

“Esos millones que hablan de que se desviaron, no, se transfirió. ¿Por qué no aparece el concepto de manera específica? Porque la contabilidad gubernamental tiene contextos y categorías precisas, y no podemos andar inventando nuevos conceptos o nuevas categorías, tenemos que basarnos en esquemas establecidos”.

El tesorero Javier Alarcón reforzó el señalamiento de una mala interpretación de la información, al mencionar que de los 68 millones 136 mil 798 pesos obtenidos del FAISM en 2019, el Ayuntamiento ejerció 25 millones 274 mil 581 pesos, y transfirió a Jumapam 42 millones 862 mil 217.

Detalló que de los recursos propios del Municipio, el Ayuntamiento invirtió en obra pública directa 29 millones 432 mil pesos, transfirió a la Jumapam 65 millones 452 mil, e invirtió en el Rastro TIF, que ya se concluyó, un total de 35 millones 729 mil pesos.

Ismael Tiznado Ontiveros, gerente general de Jumapam, explicó que la junta está capacitada para la ejecución de las obras con dichos recursos, obras celebradas con contratos que exhibió a medios de comunicación.