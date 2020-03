Comuneros de Santa María anuncian que reabrieron la mesa de negociación con el Estado

Juan Silva Beltrán informa que el sábado sostuvieron una reunión con Joel Bouciéguez Lizárraga, Subsecretario de Gobierno

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ A casi ocho meses de que se paró la construcción de la presa Santa María por un amparo de parte de comuneros y se rompió el diálogo con las autoridades, Juan Silva Beltrán anunció que se retomaron las negociaciones con el estado y en breve se podría resolver el conflicto.

El Presidente de Bienes Comunales de Santa María informó que la reunión se dio el día de ayer sábado 14 de marzo, en la ciudad de Mazatlán con Joel Bouciéguez Lizárraga, Subsecretario de Gobierno.

“Ahorita hemos podido llegar a tener un diálogo con Gobierno del Estado, lo cual ha nosotros nos tiene muy satisfecho porque entre ambas partes ya hay acercamiento a un buen arreglo”, precisó.

Anuncio el cual se dio durante la primer Asamblea Ciudadana por la construcción de la presa Santa María, en la sindicatura de El Pozole, alrededor de las 10:30 horas en el polideportivo, cuyo objetivo es el informar a la ciudadanía de los reclamos de los comuneros.

Entre los asistentes fueron los representantes de la mesa directiva de Santa María, El Diputado federal, Mario Osuna; El Secretario del Ayuntamiento de Rosario, Maximiliano Mora Uribe; la regidora, María del Carmen Ríos Moreno, y los presidentes de las Asociaciones de Agricultores de Rosario y Escuinapa, José Alfredo Llamas y Lauro López, respectivamente.

Carlos Aguiar Beltrán, representante de la comunidad de Santa María, señaló que antes del 27 de marzo se tiene que resolver, ya que de lo contrario el recurso se puede perder ya que es reclamado por otros estados.

“Entonces, fue un trato, ya nos dimos la mano y quedamos en el acuerdo que esta semana les pudiéramos dar la gran noticia de que esto va a empezar a cambiar y de que la maquinaria va a empezar a trabajar”, expuso.

Al retomarse el punto de que se pagan 300 mil pesos diarios a ICA por el paro, lo cual suman ya varios millones, es un contraste que se escatime en cumplir las demandas de los comuneros.

Manifestó que como parte de los acuerdos se realizó una calendarización de los pagos que tocarán a este y otros gobiernos, sobre la suma expresó que no se puede exponer al no determinarse, pero que sí piden se paguen los 80 millones de pesos etiquetados y se han anunciado.”En las negociaciones nos dijeron que nos podían dar un abono, pero nosotros como sabemos que ya tienen el dinero, les decimos “bueno pues entreguenlo todo”, argumentó.Se concluyó que no se confunda el movimiento, no están en contra del proyecto y el desarrollo de la región, sólo buscan una indemnización justa.