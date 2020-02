Comuneros de Santa María aseguran que no hay diálogo con Gobierno del Estado

Explicaron que no se oponen al desarrollo, pero tampoco se les han acercado funcionarios de ningún nivel de gobierno para encontrar una solución

Netzahualcóyotl Ceballos

Aunque la Presa Santa María fue calificada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel como un tema que “centró la atención” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la obra sí se concluirá, lo cierto es que los comuneros sostienen que aún no existe un diálogo con ninguna autoridad para alcanzar acuerdos.

Explicaron que ellos se encuentran abiertos al diálogo y no se oponen al desarrollo, pero tampoco se les han acercado funcionarios de ningún nivel de Gobierno y encontrar una solución; la construcción de la presa, por el momento, se encuentra detenida desde agosto de 2019 por amparo.

“Nunca nos hemos opuesto, tuvimos la necesidad de asesorarnos, pero hemos estado siempre abiertos al diálogo”, dijo Juan Silva Beltrán, presidente de los comuneros.

El representante legal de los comuneros, Alejandro Espinosa Balderrama, explicó que como no se ha llegado a acuerdos, las autoridades ahora buscan conciliar con gente que no pertenece a la comunidad de Santa María, o que apenas tiene un año residente ahí.

“No hay diálogo por parte del Gobierno, la comunidad está abierta al diálogo, pero aún no hay nada, sabemos que se están reuniendo con gente que no representa a la comunidad y que no puede llegar realmente a nada con ellos”, expresó.

“El convenio que nosotros hemos planteado es tener calendarizaciones sobre los avances y sobre los pagos, eso es lo que estamos planteando, pero no hay nada todavía”.

La Presa Sanata María es considerada una de las obras más importantes para el desarrollo del sur del estado; la primera piedra fue colocada en 2015, aunque el proyecto arrastra desde la década pasada.