Comunidades indígenas del norte de Sinaloa reiteran falta de confianza en dirigente indígena

Dicen que no podrán dar un voto de confianza al dirigente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Yoremes-Mayos de Sinaloa, Librado Bacasegua

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Los indígenas que mantienen tomadas las oficinas del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Yoremes-Mayos de Sinaloa advierten que ya no puede haber un voto de confianza para Librado Bacasegua Elenes, y esa será la única respuesta que aceptarán del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Felipe Montaño Valenzuela, Gobernador Tradicional de Ohuira, indicó que, luego de que el lunes también tomaran la caseta de peaje de San Miguel, Ordaz Coppel los llamó a reunión este miércoles, y ahí pactaron una visita a Ohuira, para el próximo lunes, con representantes de todos los Pueblos Originarios que están inconformes con Librado Bacasegua.

"Se le planteó la petición de desconocimiento a Librado Bacasegua como presidente del Consejo de Kobanaros, ya que estamos inconformes con los trabajos que ha venido realizado, pero sobre todo con la traición que nos hizo al desistirse del amparo contra la planta de amoniaco", comentó.

"Es muy difícil ya a estas alturas hacer un voto de confianza, ya que es más fuerte esa traición que cometió Librado. No puede haber un voto de confianza", sentenció.

Montaño Valenzuela lamentó que los indígenas deban recurrir a acciones drásticas de protesta para ser atendidos por las autoridades.

"Pareciera ser que uno tiene que tomar medidas drásticas para que el gobierno voltee a atender a los pueblos nativos. Pareciera ya costumbre esto de andar tomando casetas, coordinaciones... y tan sencillo que es escuchar a los Pueblos Originarios. Y no pedimos mucho, es justicia a nuestros derechos, respeto a nuestra forma de organización, a la autonomía y a la libre determinación", dijo.

Cabe señalar que Librado Bacasegua había encabezado la lucha legal contra la planta de amoniaco en el juicio de amparo 528/2018, pero se desistió como representante de la parte quejosa, y ahora colabora con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en la promoción del proyecto.

Al respecto, Montaño Valenzuela aseguró que los Pueblos Originarios se mantendrán firmes en la defensa de su territorio, con base en el incumplimiento del Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece la obligación de realizar una consulta a las comunidades indígenas para la aprobación del proyecto.

"De la violación de ese artículo se vinieron muchas otras anomalías,

pero nosotros estamos dispuestos a defender la tierra, no estamos dispuestos a que una empresa extranjera, o mexicana si así lo fuera, se estableciera, porque primeramente no hubo tal consulta, y por lo tanto no es permitido por nosotros", advirtió.

Los indígenas ya enviaron una carta a instancias federales exponiendo que el Gobierno del Estado 'se ha estado entrometiendo en funciones e inmiscuyéndose dentro de las elecciones de los gobernadores tradicionales'.

La misiva fue enviada a la Diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión; a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y a Javier López Sánchez, director de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; con copia a los Diputados Yadira Marcos, Lucinda Sandoval, Tatiana Clouthier e Iván Ayala.

En las protestas participan indígenas de Ohuira, Capomos, Jahuara, Vallejo, San Miguel Zapotitlán, Nuevo San Miguel, Goros, Juan José Ríos, Tehueco, Bacorehuis, Cerro Cabezón, Lázaro Cárdenas, Bateve, La Misión y El Chalate; y las instalaciones del Consejo de Kobanaros seguirán tomadas hasta después de la reunión del lunes, y si no hay una respuesta favorable a sus peticiones por parte del Gobierno del Estado, acudirán a las instancias federales.