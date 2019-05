Con 17 goles, el mexicano Raúl Jiménez es nominado como mejor jugador del Wolverhampton

CIUDAD DE MÉXICO._ Con 17 goles en la temporada y ocho asistencias, Raúl Jiménez está viviendo su mejor momento en lo que va de su carrera por el futbol de Europa.

El Wolverhampton le ha sentado bien al delantero mexicano y ahora fue nominado para convertirse en el mejor jugador de su equipo en la campaña 2018-2019.

Los otros finalistas para llevarse este reconocimiento son Joao Moutinho y Diogo Jota, con quien Raúl Jiménez ha hecho una gran dupla en el ataque de los Wolves.

El delantero mexicano se ha ganado el corazón de la afición con sus grandes actuaciones ya que en cada juego los fanáticos van vestidos con ropa mexicana e incluso ya le hicieron un cántico.

Por otra parte, iménez también figura entre los mejores 10 goleadores de la Premier League superando a jugadores como Roberto Firmino, Romelu Lukaku. Cabe mencionar que en el transcurso del año la directiva compró a Jiménez y lo firmó hasta el 2023.

Jiménez también está nominado al mejor gol de la temporada

Uno de los momentos más recordados de esta campaña para Raúl Jiménez fue el gol ante el Watford que le estaba dando a los Wolves el boleto a la final de la FA Cup. La estampa de dicha anotación fue la celebración del delantero ya que se puso la máscara del luchador de la WWE, Sin Cara, causando un gran revuelo entre los aficionados.

Gracias a este gol, Jiménez está nominado a la mejor anotación del año futbolístico y compite con los otros goles de Ruben Neves, Joao Moutinho y Diogo Jota.

🇵🇹 @rubendsneves_

🇵🇹 @JoaoMoutinho

🇲🇽 @Raul_Jimenez9

🇵🇹 @DiogoJota18

Some wonderful efforts, but who is your pick for the Wolves Goal of the Season?

🐺🏅 pic.twitter.com/TxcUnH9aPL