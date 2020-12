Con 84 años, Carmen Elizondo aún debe trabajar para comer, en Mazatlán

Tiene una hija con discapacidad motriz, por a su avanzada edad borda servilletas y tapetes

Alma Soto

24/12/2020 | 12:21 AM

Tiene 84 años... y una gran responsabilidad a cuestas, su hija no puede trabajar debido a una discapacidad motriz y es ella quien debe conseguir el sustento para las dos.

Carmen Elizondo Chávez aprovecha el vaivén de las personas en el Centro de la ciudad para ofrecer sus creaciones.

Servilletas y tapetes bordados por ella misma, que, dice tarda hasta cuatro días en elaborar.

No sabe del nombre de las técnicas que usa, solo que debe bordarlas, según un patrón o un modelo ya conocido con colores diferentes.

"Antes me dedicaba a hacer aseos en las casas, pero ya no pude, hace como tres años que estoy haciendo servilletas y carpetas, me gusta y con eso saco para sobrevivir", señala.

Aunque el trabajo es minucioso y los materiales que usa son de calidad, los precios son accesibles: de 60 a 100 pesos. Vende hasta cuatro productos al día y con ello saca para el sustento del día.

Carmen vive en la Colonia Klein, y va y viene al Centro en camión urbano.

"Está cerca la parada del camión, todavía puedo moverme sola", asegura.

Si usted ve a doña Carmen ofreciendo sus creaciones en el Centro de la ciudad, cómprele una, y no le regateé, recuerde que tarda hasta cuatro días para elaborar una servilleta.