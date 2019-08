Con acarreos, México Libre pelea su registro en Mazatlán

Realizan simpatizantes del ex Presidente Felipe Calderón asamblea del Distrito 06, para lograr el registr como partido ante el INE

Netzahualcóyotl Ceballos

“¿Sí va a venir el Presidente?”, era una de las preguntas más recurrentes en la fila.

No, no se hacía alusión al Presidente Andrés Manuel López Obrador, si no a Felipe Calderón Hinojosa, quien desde un video en Internet lanzó una invitación a afiliarse este domingo a México Libre, en Mazatlán.

El nuevo movimiento del ex Presidente de México y su esposa, Margarita Zavala, reunió a cientos a las puertas del fraccionamiento El Cid, donde en uno de los salones se registró a los electores del Distrito 06, que comprende desde el sur de Culiacán hasta el norte de Mazatlán.

Los llevaron en autobuses, les dieron comida, como la vieja costumbre de los partidos políticos de muchos años.

“El traslado como pueden ver es desde Culiacán hasta acá, nos pusimos de acuerdo para poder solventar la transportación y estar aquí, anduvimos casa por casa, localidad por localidad con la finalidad de hacerles el llamado de que Méxco necesita un país nuevo”, dijo Eduardo Angulo, uno de los coordinadores estatales de la asamblea de registro.

Madres de familia con bebés en brazos, abanicándose, hombres molestos porque no se respetaba la fila, y calor, un calor que ensopaba las camisas fue parte también del registro de México Libre.

Calderón Hinojosa no se apareció por ahí, ni Margarita, aunque según los coordinadores del movimiento sí los invitaron. Al parecer, la antigua pareja presidencial asistieron a otra asamblea en otra parte del país.

De acuerdo los organizadores, se esperaba registrar entre 600 y 700 personas del Distrito 06 para sumar a la creación de México Libre como partido político, organización que según medios de comunicación nacionales, no se acerca a la meta.

“Ni tan libre, mira nomás a todas las personas que traen en esos camiones, ¡quién sabe que les vayan a dar!”, manifestó un elemento de seguridad del desarrollo El Cid.

Para la creación de este partido político se necesitan 300 mil registros en todo el país, pero diarios de comunicación nacionales, como Polemón en julio pasado, apuntaron que la pareja no logró reunir ni a 300 personas en una salón del hotel Fiesta Americana, en Guadalajara.

Aquí los ánimos de los organizadores son más alentadores.

“Se está registrando cada una de las personas que vinieron de manera libre a esta convocatoria masiva con la finalidad de sacar adelante esta asamblea constitutiva, todavía falta muchísima gente más por registrarse, fue grande la convocatoria de Calderón”, dijo Angulo.