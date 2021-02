Con aglomeraciones y 'mentadas', el INE finaliza registros para credenciales en Mazatlán

Del 11 de febrero al 25 de mayo se estará atendiendo la reposición de la credencial de elector a las personas que la hayan perdido y se les reimprimirá el documento con los datos que ya tienen registrados con anterioridad

Belizario Reyes

Con aglomeraciones, reclamos y una que otra "mentada", finalizó en Mazatlán este 10 de febrero el periodo de registro para obtener la credencial para votar con fotografía, para la jornada electoral del 6 de junio.

"El día de hoy vencen los trámites que tengan dentro de ellos la modificación de los datos personales, es decir, ya no se van a poder realizar inscripciones, ya no se van a poder llevar a cabo correcciones en datos personales, cambios de domicilio o también corrección de datos en domicilio porque esto es un trámite distinto, a veces la persona trae el mismo domicilio pero trae diferencias en la nomenclatura, entonces esos trámites ya no podrán realizarse de aquí en adelante", dijo Alfredo Camacho Ibarra, vocal secretario de la Junta 01 Distrital del Instituto Nacional Electoral, con sede en este puerto.

"Lo único que se podría estar realizando son lo que llamamos nosotros reposiciones y en determinado momento reimpresiones de credencial, es decir, llegó con alguna falla mecánica por ejemplo en la elaboración, producción de la credencial, eso puede seguirse realizando".

También dijo que a quienes estaban en la fila en busca de realizar un trámite de registro y ya no pudieron ser atendidos por la capacidad de los módulos en general, se les dio una ficha y se les estará atendiendo a partir de este jueves y hasta que se concluya con ellos, pero si llegan nuevas personas ya no se les podrá hacer el trámite y así es en todos los cuatro módulos en Mazatlán y el sur del estado.

Precisó que del 11 de febrero al 25 de mayo se estará atendiendo la reposición de la credencial de elector a las personas que la hayan perdido y se les reimprimirá el documento con los datos que ya tienen registrados con anterioridad.

"Estas reimpresiones se pueden tramitar incluso hasta el 25 de mayo, no van a tener ninguna modificación en la credencial, es la que se me perdió, igualita, no te voy a tomar foto, no te voy a tomar nada, es una reimpresión, la puede tramitar hasta el 24 de mayo y la puede recoger a más tardar el 4 de junio, antes de la jornada electoral (del 6 de junio, y las personas que tramitaron o que están tramitando hasta el día de hoy tienen que recoger su credencial a más tardar el 10 de abril", precisó el entrevistado.

Para solicitar una reimpresión por pérdida de la credencial el interesado tiene que acudir al módulo de atención ciudadana del INE con la documentación que lo acredite, sobre todo la de identidad, una identificación con fotografía al menos, pero siempre se les pide que acudan con todos los documentos como el Acta de Nacimiento, comprobante de domicilio de los últimos tres meses, pero en este caso solamente requeriría que se pueda identificar el ciudadano una credencial con fotografía.

"La credencial de 2019 y 2020 (que vencían esos años) seguirán vigentes porque algunas personas piensan que ya no van a poder votar porque ya se vencieron el día 31 de diciembre (pasado) las del 2020, se amplió el plazo precisamente creyendo que pudiéramos tener problemas por la pandemia, porque se ha hecho por citas desde que regresamos, ahorita abrimos un poquito el espacio para aprovechar al máximo la capacidad del módulo", añadió Camacho Ibarra.

Ayer en el módulo del INE ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en el Fraccionamiento Alarcón, se observó una larga fina de ciudadanas y ciudadanos interesados en tramitar su credencial, pero muchos de ellos en el exterior sin guardar la sana distancia.

En los módulos ubicados en la Avenida Sinaloa, en la Colonia Sánchez Celis, y en la Avenida Ejército Mexicano, en el Fraccionamiento Brisas del Mar, también acudieron decenas de personas, pero ahí si se observó que guardaban la sana distancia mientras esperaban su turno de ingresar a realizar el trámite correspondiente.