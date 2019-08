Pepe Lirio •

No estoy de acuerdo en manchar la reputación de este hombre, puede que el presidente esté técnicamente en lo correcto sobre que esto haya pasado en ese tiempo pero no creo que el ex jefe de Banxico haya sido el culpable, puesto que si hay un miembro de los gobiernos pasados por el cual el país se ha salvado de estar en una peor crisis, ese es Carstens. El se encargó de que no nos hundiéramos cuando el resto del mundo estaba en una total recesión.