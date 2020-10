Con altibajos, temporada de captura de camarón: Secretaría de Pesca

Sergio Torres Félix, titular de la dependencia, explicó que en algunas partes las primeras capturas después del levantamiento de la veda fueron reportadas como favorables, pero en otros sitios no

Netzahualcóyotl Ceballos

08/10/2020 | 10:53 AM

La temporada de capturas de camarón en Sinaloa fue reportada “con altibajos” por parte de la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado.

Sergio Torres Félix, titular de la dependencia, explicó que en algunas partes las primeras capturas después del levantamiento de la veda fueron reportadas como favorables, pero en otros sitios no.

“La captura de camarón, tanto en bahías, como en esteros, como en altamar, ha sido de altibajos, en unos lados ha estado bien, en otros más o menos y en otros ha estado mala”, declaró.

Incluso, en algunos lugares los pescadores se han autovedado durante algunos días porque no han podido salir argumentando la falta de subsidio al diésel marino.

Se estima que las embarcaciones que no salieron con el levantamiento de la veda representan de un 30 a 35 por ciento de la flota camaronera de altamar, más de 100 barcos.

“Estamos esperando unos cinco días más para sacar un estimado sobre cómo pensaríamos que podría estar esta temporada en lo general. Yo creo que pudiera mejorar, hay confianza en que puede ser una buena temporada, a pesar de la falta de apoyo del Gobierno federal”, manifestó.

“Lo que he pedido es que se nos hable con la verdad (el Gobierno federal), que no se patee la bola, ocupamos que se dé una respuesta al sector pesquero, porque no se puso fecha y eso es lo que estamos pidiendo”.

En el Parque Bonfil, en Mazatlán, algunos barcos todavía están “estacionados” en espera de la certeza de que la temporada será redituable sin el subsidio al diésel.

“Estamos esperando cómo vienen los barcos, si hay producto tal vez valga la pena salir, porque el diésel sí pega mucho”, expresó uno de los pescadores.