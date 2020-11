DESDE LA TRIBUNA DEL CONGRESO DEL ESTADO

Con amenazas no va a lograr nada, advierte Graciela Domínguez al Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado reveló que el Presidente Municipal le ha hecho llegar amenazas en privado y en público

América Armenta

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro no va a lograr nada con amenazas, advirtió la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Graciela Domínguez Nava, al exponer que públicamente el Presidente Municipal ha estado agrediendo al Poder Legislativo, pero en lo privado también.

“No va a lograr nada con amenazas, ni por escrito, esas amenazas como me hizo llegar un oficio dirigido a la presidenta de esta Junta de Coordinación Política, ni las amenazas que cada que se para en un evento público lanza contra la presidenta de la Junta de Coordinación Política, a mí nadie me va a obligar a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos, que se le olvide a este Alcalde que vamos a actuar así”, enfatizó la Diputada.

El tema del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, fue llevado a la tribuna del Congreso por el Diputado panista Jorge Iván Villalobos Seáñez, al exigir que el Presidente Municipal deje de acusar al Congreso del Estado de la baja recaudación que tiene el municipio, específicamente sobre el tema del predial.

El tema fue retomado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien ha recibido las inconformidades del Alcalde, incluso por escrito.

Luego de las acusaciones del primer edil de Culiacán en las que aseguró que el Congreso del Estado estaba entorpeciendo la recaudación del municipio de Culiacán, exponiendo directamente a la presidenta de la Jucopo, quien respondió que el Poder Legislativo no actuará bajo presión.

“Nosotros no vamos a actuar bajó la presión, ni los intereses del alcalde que todavía no nos quedan claro cuáles son, este Congreso no va a resolver algo bajo presión y es una falacia cuando él dice que lo único que busca es resolver la inconstitucionalidad con la que se cobra el predial, eso es falso”, dijo Domínguez Nava.

La líder de Morena en el Congreso también aclaró que de manera pública se dio a conocer que en la agenda común para el mes de noviembre se estará resolviendo la iniciativa a la que Estrada Ferreiro se refiere, a pesar de su postura grosera contra las y los diputados y aun cuando el Congreso puso una mesa técnica jurídica de trabajo sobre el tema, considerando que para el alcalde no es suficiente.

“Este congreso no es responsable de la baja recaudación que pueda tener el Ayuntamiento y para concluir, ya habrá otros momentos para continuar con el tema, solo les quiero decir que es público como durante el 2019, este Ayuntamiento de Culiacán superó la recaudación del 2018, y él ha dicho públicamente que este congreso le afectó la recaudación, eso no es problema de este Congreso eso es problema de cada municipio, cómo aplica la ley y cómo hace su trabajo”, abundó.

El legislador del PAN, Villalobos Seáñez, también respondió al Alcalde destacando que él no está frenando ninguna iniciativa, como lo acusó Estrada Ferreiro y que no debe echar la culpa de sus bajos resultados a otras personas, en una administración que consideró atropellada, por lo que luego de responder, enumeró una serie de acciones del Alcalde que no encontraba adecuadas.

“Lastimosamente el Alcalde de Culiacán le ha quedado a deber a la ciudadanía, confrontaciones con la ciudadanía, con su equipo de trabajo, con compañeros partidistas, con el sector comercial y empresarial, es lo único que ha dejado a su paso por esta administración municipal”, declaró en tribuna.

El legislador aseguró que el Alcalde de la capital sinaloense tiene una incapacidad en darle a conocer resultados a la ciudadanía, pues su informe fue una entrega virtual al Cabildo, mientras que anteriormente hizo eventos en los que llenaba espacios de gente, como en el Parque 87.

“Son muchos los desaciertos que ha tenido el mandatario municipal, una gran deficiencia en Servicios Públicos caracteriza a esta administración, falta solo recordar la solución que a voz del mismo presidente dio a las diversas demandas ciudadanas por los baches en las calles al decir: Si no quieres ver baches, vete por donde no hay baches”, refirió.

También falla, dijo el albiazul, en temas de transparencia como en la contratación sin licitación por 30 millones de pesos para el mantenimiento del taller municipal, argumentando que por estar en tiempos de pandemia fueron omisos con el procedimiento que marca la ley para dicha contratación.

Sumó el arrendamiento de camiones recolectores de basura en un contrato por 117 millones de pesos, el proceso de compra de videocámaras de vigilancia por 50 millones de pesos, falta de tolerancia y de criterio con los medios de comunicación, entre otros.