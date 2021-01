Con banda y aplausos recibe el PRI de Escuinapa a Mario Zamora

El precandidato a la Gubernatura de la Alianza Va por Sinaloa pide a la militancia hablar bien de él en redes sociales, porque no es 'transa'

Carolina Tiznado

26/01/2021 | 12:43 AM

La militancia priista de Escuinapa recibió esta mañana con banda, aplausos y abrazos a Mario Zamora Gastélum, precandidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, integrada por el PRI, PAN y PRD.

A su arribo, el Senador fue recibido con música de banda, como si se tratara de un triunfo electoral o el fesjeto de algún "santo".

El encuentro en el edificio del PRI de este municipio, reunió a militantes y dirigentes del PRD.

El precandidato exhortó a los presentes a promoverlo a través de mensajería y redes sociales, debido a que la pandemia no permite que las precampañas le permitan estar cerca de todos los militantes de los partidos que lo postulan.

"Ahí está mi hoja de vida, la pública y la privada, no soy 'rata', no soy transa y no soy flojo", dijo.

Pidió a ir a hablar de él, con la conciencia de que no ha robado, ni ha tenido ningún escándalo.