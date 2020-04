Con bandera de Portugal y de Italia en cubrebocas, Cristiano llama a la unidad

Cristiano Ronaldo llamó a la unidad de la gente para combatir el Coronavirus Covid-19 que azota el mundo y lo hizo mediante una imagen donde aparece con un par de cubrebocas, uno con la bandera de Portugal y otro con la bandera de Italia, uno de los países más perjudicados por la enfermedad.

“En este momento tan difícil para nuestro mundo, es importante que nos unamos y nos apoyemos. Hagamos todos lo que podamos para ayudar”, escribió el portugués en su cuenta de Twitter.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8